Vom avea o Ligă Națională cu șapte echipe?

Federatia Romana de Baschet a anunát c[ pentru sezonul competitional 2020-2021 din Liga Nationala de Baschet (masculin si feminin) si Cupa Romaniei (masculin si feminin), au fost primite pana la data limita stabilita de Consiliul Director ( nr 15 iulie) referitor la inscrierea in competitiile de seniori urmatoarele solicitari:

LNBM si CRM – 15 echipe:

U-Banca Transilvania Cluj-Napoca; CSM CSU Oradea; BC CSU Sibiu; Dinamo Stiinta Bucuresti; Steaua Bucuresti; SCM Timisoara; BCMU FC Arges Pitesti; SCMU Craiova; CSO Voluntari; CSM Galati; CSM Medias; CSM 2007 Focsani; ABC Athletic Constanta; CSM Tg. Jiu; CSM VSKC Miercurea Ciuc.

LNBF si CRF – 7 echipe:

ACS Sepsi SIC Sf. Gheorghe; CSM Satu Mare; FCC Baschet Arad; CSM Targoviste*; CSTB Olimpia CSU Brasov; Universitatea Cluj-Napoca; Agronomia Bucuresti.

* Mentionam ca, CSM Targoviste se afla sub sanctiunea FIBA, dar si a FRB, conform deciziei Coniului Director din 09.07.2020.

Celelalte echipe feminine participante in LNBF, sezonul 2019-2020, si-au exprimat intentia de a participa in Liga 1 (feminin).

In aceste conditii, LNBM, CRM, LNBF si CRF, se vor desfasura conform deciziilor Consiliului Director din 09.07.2020 (AICI).

Iată cateva date importante pentru competitiile de seniori (LNBM, LNBF si CR):

– 03 august 2020 – incepe perioada de transferuri pentru LNBM si LNBF

– 20 august 2020 – data limita pentru plata taxei de inscriere (transa 1)

– 24 august 2020 – validarea echipelor participante in LNBM si LNBF

– 24 august 2020 – tragerea la sorti pentru sezonul regular LNBM si prima faza a CRM

– 25 august 2020 – tragerea la sorti pentru sezonul regular LNBF si prima faza a CRF

– 03 octombrie 2020 – meciurile tur din prima faza a CRM

– 03 octombrie 2020 – prima etapa din sezonul regular al LNBF

– 07 octombrie 2020 – meciurile retur din prima faza a CRM

– 07 octombrie 2020 – meciurile tur din prima faza a CRF

– 10 octombrie 2020 – prima etapa din sezonul regular al LNBM

– 14 octombrie 2020 – meciurile retur din prima faza a CRF

Pe de alta parte, federația a anunțat ca inscrierea in Liga 1 (masculin si feminin) se va efectua in perioada 01-15 august 2020.