Alina Podar de la CSM Satu Mare, la lotul olimpic de “3×3”

Lotul feminin olimpic de baschet 3×3 al Romaniei a revenit, de luni , in Complexul Olimpic “Sydney 2000”, Acvilele urmand sa se antreneze in urmatoarele trei saptamani intr-un cadru securizat medical, cu respectarea tuturor normelor in vigoare privind prevenirea pandemiei Covid-19, in locatiile sportive (stadion, sala, sala de forta etc.) din baza olimpica de la Izvorani.

Iar de luni , în pregătiri cu lotul național se află și jucătoarea CSM-ului sătmărean, Alina Podar. Din lot mai fac parte și alte jucătoare ce au evoluat de-a lungul vremii la Satu Mare, Eli Pavel și Alexandra Uiuiu.

Astfel, familia olimpica, TEAM ROMANIA, aflata deja in pregatire in baza securizata a COSR, se mareste din nou si cu reprezentantii baschetului, pe lista oficiala pentru cantonamentul de pregatire a lotului feminin de baschet 3×3 aflandu-se opt sportive – Gabriela Marginean, Ancuta Stoenescu, Gabriela Irimia, Florina Stanici, Anca Sipos, Elisabeth Pavel, Alexandra Uiuiu si Alina Podar, precum si sase membri ai staff-ului tehnic – antrenorii Tatiana Gallova si Alexandru Olteanu, Diana Torje (doctor), Mircea Nutescu (fizioterapeut/kinetoterapeut), Cristian Olteanu (psiholog) si Andrei Talpes.

Absenteaza de la aceasta actiune din motive personale obiective sportivele Sonia Ursu, Annemarie Parau-Godri si Ashley Walker.

Pentru a respecta regulile impuse de normele legale, toti cei 14 componenti ai lotului feminin olimpic de baschet 3×3 al Romaniei care intra de astazi in cantonamentul de la Izvorani au efectuat zilele trecute testare individuala cu “Real Time PCR – COV-19”, in functie de rezultate primind “unda verde” pentru inceperea programului de pregatire in incinta Complexului Olimpic “Sydney 2000” de la Izvorani.

Reamintim ca lotul feminin olimpic de baschet 3×3 al Romaniei a mai efectuat pana in prezent alte doua cantonamente de pregatire de cate trei saptamani in baza olimpica de la Izvorani, fiind zilnic sub observatie atat din punct de vedere medical, cat mai ales epidemiologic, o brigada mobila a Laboratoarelor Regina Maria (n.n. – Regina Maria – Reteaua Privata de Sanatate, partener al Comitetului Olimpic si Sportiv Roman) efectuand testari periodice in randul sportivelor si membrilor staff-urilor tehnice pentru detectarea SARS CoV-2.