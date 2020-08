Anisia Croitoru convocată la națională pentru Cupa Mondială 3×3 U 18

Cupa Mondială de baschet 3×3 pentru jucătorii sub 18 ani are încă șanse să se dispute în acest an. Turneul este programat în perioada 26-30 august la Debrecen, în Ungaria.

Anisia Croitoru, componenta formaíei CSM Satu Mare a fost convocată a această competiție.

Rebecca Lipovan(Baschet Arad ) , Diana Ignat-Kleemann (Sirius Târgu Mureș) și Sachira Țînțar (Agronomia București) sunt celelalte trei convocate.

România a terminat pe locul 18 turneul din Mongolia. Din acel lot doar Lipovan va participa și la următoarea ediție. Întrecerea din acest an ar putea fi dintre puținele internaționale care se dispută sub panou, multe competiții fiind anulate din cauza pandemiei de coronavirus.

Conform programului transmis inițial, în perioada 10-24 august lotul se va pregăti și va avea jocuri de verificare, precum și vizita medicală la INMS și testări pentru Covid-19. Programul poate suferi modificări.

Până acum alte 10 echipe și-au anunțat loturile pentru întrecerea feminină U18 din Ungaria. Este vorba de Franța, Germania, Estonia, Olanda, Elveția, Belarus, Sri Lanka, Ungaria, Mongolia și Egipt, lipsind momentan lotul Cehiei.