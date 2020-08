Florin Gardoș s-a despărțit de CS U Craiova!

Aventura fundasului sătmărean Florin Gardos la CS Universitatea Craiova a luat sfarsit dupa ultimul meci al sezonului 2019/2020.

Legitimat la formatia din Banie din 2018, Gardos nu a apucat sa dispute decat sapte meciuri in tricoul vicecampioanei.

Acesta a fost imprumutat la Poli Iasi in 2019, echipa pentru care a adunat 14 meciuri si a marcat un gol.

Gardoș și-a anunțat despărțirea de Craiova printr-o postare pe pagina personal de facebook. Un mesaj prin care a ținut să le mulțumească celor care au avut încredere în el în Bănie.

”Astăzi se încheie aventura mea la Universitatea Craiova ⚪️ Mulțumesc tuturor pentru încredere și pentru felul în care m-ați primit la Craiova! Toate cele bune și să ne revedem sănătoși 🙌🏻 a transmis Gardoș.

Cariera lui Gardos n-a mai fost la fel dupa accidentarea grava suferita in Anglia la Southampton in iulie 2015, accidentare care l-a scos din circuit vreme de sapte luni.

In cele din urma Gardos revenea la prima echipa a “Sfintilor” in ianuarie 2017.