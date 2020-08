Minaur Baia Mare transferă… sătmăreni

La un pas de desființare după ratarea promovării în Liga a 2-a, Minaur Baia Mare pare că s-a regrupat după ce primarului Cătălin Cherecheș i-a trecut supărarea.

Iar după barajul pierdut cu ACS Recea, Minaur a renunțat la o mare parte dintre jucători iar acum caută să-și întărească lotul. Iar de pe lista noilor achiziții nu lipsesc și fotbaliști sătmăreni.

Astfel, despre transferul lui Mircea Donca de la Progresul Spartac am amintit deja , lui i s-ar putea alătura alți sătmăreni. Este vorba despre atacantul Vasile Pop ( ex Olimpia, Luceafărul sau Pandurii Viitorul) , de mijlocașul Luca Tincău ce a evoluat până în vară la CSM Satu Mare, fundașul Paul Cristian ( ex Olimpia) fost la Sănătatea Cluj. De asemenea, în probe mai e și Denis Parnău (Viitorul Pandurii Târgu Jiu) , jucător crescut de asemenea de LPS Satu Mare.

De remarcat că din lot mai face parte și Raul Ziman, fiul directorului LPS Satu Mare, Dorel Ziman, care mai are contract valabil pe un an cu gruparea băimăreană.

Se pare că până acum au semnat contracte cu Minaur Vasi Pop, Donca și Paul Cristian, în vreme ce Tincău și Parnău mai trebuie să-l convingă pe antrenorul Dorin Toma.

Liga a 3-a ar trebui să înceapă pe 12 septembrie într-un format inedit cu zece serii a câte zece echipe!

Mai mult ca sigur, CSM SATU MARE și Minaur Baia Mare vor fi repartizate în aceeași serie!