“Mulţumesc lui Dumnezeu pentru tot ce am și ce sunt… povestea continuă!”

Marți, 11 august, la patru ani de la cucerirea medaliei de aur , cu echipa României, la Jocurile Olimpice de la Rio, spadasina Simona Pop a avut parte de un moment emoționant.

Conducerea Primăriei, la inițiativa antrenorului Csiszar Francisc, a dezvelit la intrarea în Sala de Scrimă o plachetă de mulțumire pentru ceea ce Simona a reușit pentru sportul românesc și pentru școala sătmăreană de scrimă.

Simona a ținut un scurt discurs la sală, însă , la ceas de seară, după ce i s-au mai risipit emoțiile, a transmis pe pagina personală un mesaj emoționant…

Așa este… povestea trebuie să continue pentru că școala sătmăreană de scrimă are nevoie de Adi și Simona Pop. De exemplul lor și de experiența lor…Iar medalia de aur a Simonei nu trebuie să fie ultima pe care sportul sătmărean o cucerește la Jocurile Olimpice…

Așteptăm Tokyo 2021 și apoi pe mai departe… Loc de plachete la bazele de antrenament din Sătmar avem destul!

La ceas de seara reusesc si eu sa scriu cateva ganduri.

Poza de sus 11 august 2016 RIO

Poza de jos 11 august 2020 Satu Mare

4 ani…diferenta intre poze? 4 persoane in prima, 4 persoane in a doua.

In prima, 4 fete care au avut “tupeul” sa viseze. Au avut norocul sa faca parte din aceeasi generatie si sa formeze o echipa, o echipa din care au scos maximul posibil cu ajutorul antrenorilor, preparatorilor, colegilor de antrenament, medicilor si tuturor celor care au contribuit de-a lungul anilor la formarea si “cioplirea” echipei.

In a doua poza? Doi parinti impliniti din toate punctele de vedere, si doua minuni care asteapta viata cu “tupeul” celor 4 fete (sper)

In 4 ani s-au schimbat extrem de multe. Insa s-au schimbat asa cum mi-am dorit si cum am visat. Sunt recunoscatoare pentru tot, deseori ma simt mult prea privilegiata de soarta pentru tot ceea ce mi-a oferit.

De asemenea, azi a aparut o placheta pe peretele salii de scrima. Pe aceasta placheta este gravat numele meu, este un sentiment ciudat sa vad numele meu acolo, langa atatea nume de campioni, alaturi de statuia celui care a fondat sala de scrima din Satu Mare.

A fost un moment memorabil, sunt recunoscatoare conducerii orasului pentru ca nu au uitat de noi, sunt fericita ca aceasta placheta a fost dezvelita azi, cand ii am pe copii langa mine, poate sunt mai fericita pentru acest fapt azi decat as fi fost acum patru ani. Este un sentiment aparte sa ii am pe copii langa mine la asa un eveniment.

Multumesc fetelor pentru aceasta medalie. Multumesc antrenorilor si tuturor celor care ne-au ajutat si ghidat.

Multumesc Satu Mare pentru ca nu ai uitat de noi.

Multumesc Adi, pentru minunile din viata noastra.

Multumesc lui Dumnezeu pentru tot ce am si ce sunt.

Povestea continua…