Azi are loc tragerea la sorți a programului din Liga a 3-a

FRF anunță pe site-ul oficial că , la Casa Fotbalului, joi, 3 septembrie, de la ora 13:00, va avea loc tragerea la sorți pentru stabilirea programului în seriile Ligii 3.

Evenimentul va fi transmis live pe pagina de Facebook FRF și pe YouTube FRF TV.

Prin decizia Comitetului Executiv din 18 august 2020 s-a validat un format al Ligii 3 cu 100 de echipe participante împărțite în 10 serii egale.

CSM Satu Mare a promovat în această vară în eșalonul trei și așteaptă să vadă cine îi vor fi colegele de serie și mai ales care va fi programul…

În mod normal, CSM Satu Mare ar trebui să fie într-o serie cu Minaur Baia Mare, Progresul Șomcuta, SCM Zalău, Sportul Șimleu, Gloria Bistrița, Sănătatea Cluj, Unirea Dej, Sticla Turda și Someșul Dej.

Primele două clasate din fiecare serie vor disputa un baraj în dublă manșă. Cele 5 câștigătoare vor obține dreptul de a evolua în sezonul 2021-2022 al Ligii 2. Ultimele două clasate din fiecare serie împreună cu echipa de pe locul 8 cu cea mai slabă linie de clasament retrogradează.

Surpriză… și Someșul Dej a promovat!

Chiar dacă a terminat pe locul trei în seria de baraj NORD-VEST , Someșul Dej a fost acceptată de FRF în noul format al Ligii a 3-a.

Conform cjsport.ro, dejenii au trimis o cerere la FRF în urmă cu două săptămâni, bazându-se şi pe faptul că multe echipe s-ar putea retrage. În plus, mărirea la 100 a numărului de formaţii din Liga a III-a i-a făcut pe dejeni să fie optimişti.

“Nu vreau să zic că s-a făcut dreptate, dar consider că am meritat acest loc în liga a treia. După doi ani în care am investit financiar şi moral în această echipă. Chiar dacă a fost acea dezamăgire de la baraj, după care am început reconstrucţia noului Someş, iată că a fost de bun augur. Am adus 16 jucători de 2000 şi 2001, plus Mihai Maxin şi Bogdan Miholca. Obiectivul e menţinerea în acest eşalon”, a declarat pentru cjsport, finanţatorul dejenilor, Vicenţiu Ştir.

Astfel, toate cele trei echipe, CSM Satu Mare, CAO Oradea și Someșul Dej se vor regăsi azi în urne la tragerea la sorți…