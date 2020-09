Debut perfect, victorie în memoria regretatului Czine Alexandru!

CSM Satu Mare a avut parte de un început excelent de sezon în Liga a 3-a.

La debutul în eșalonul trei, echipa municipalității a învins clar, scor 4-2 pe Gloria Bistrița, echipă ce se anunța una dintre candidatele la promovare din seria a 10-a. În plus, Zsiga și Cadar au mai irosit două lovituri de pedeapsă, iar diferența pe tabelă, la final, putea fi mult mai mare în favoarea CSM-ului.

Partida a început cu un moment de reculegere în memoria victimelor pandemiei de Covid-19 și în memoria directorului sportiv de la CSM Satu Mare, Alexandru Sanyi Czine, condus pe ultimul drum vineri la prânz…



Prima repriză a fost una anostă, controlată în mare măsură de oaspeți. De altfel, Gloria a și deschis scorul în minutul 25 prin Sandu Bococi, la o neatenție a fundașilor sătmăreni.

La faza următoare, Chitaș a pătruns în viteză în careul oaspeților și a fost faultat. Centralul Mircea Ardelean a dictat prompt lovitură de la 11m doar că Ervin Zsiga a executat previzibil și veteranul Călin Albuț ( 39 ani) a ghicit colțul și a respins de lângă bară…

Antrenorul Ritli Zoltan a mutat inspirat după pauză și l-a înlocuit pe inexistentul Jakab cu Raul Ziman…Iar băiatul directorului de la LPS, Dorel Ziman, avea să fie eroul CSM-ului în partea secundă… În minutul 48, Ziman a egalat după o centrare excelentă a lui Ionescu. Apoi, Barth își trece în cont o mare ocazie ratată, iar în minutul 65 CSM-ul beneficiază de al doilea penalty…



Ziman este agățat în careu și Chitaș transformă elegant pentru 2-1.

Antrenorul oaspeților face o mutare neinspirată, îl scoate pe Jean Libong de la mijlocul terenului și din acel moment CSM-ul domină clar ostilitățile. Ocaziile se înmulțesc la poarta lui Albuț și, în minutul 73 , Kevin Barth, jucător crescut de Kinder Carei, înscrie cu capul pentru 3-1 după o lovitură de colț….Trioul Chitaș-Ziman-Nylvan face spectacol pe final și, în minutul 76, Raul Ziman duce scorul la 4-1!

Bistrițenii se trezesc din…pumni și, cu cinci minute înaintea finalului, reușesc golul doi prin Claudiu Meșter.

Sărbătoritul zilei, Gabi Cadar, abia intrat în minutul 83 are șansa golului în minutul 87. Doar că golgheterul echipei din ultimele două sezoane a ratat de la punctul cu var, Albuț reușind să pareze al doilea penalty în meciul de sâmbătă după-amiază.

S-a terminat , CSM Satu Mare- Gloria Bistrița, scor 4-2, o victorie dedicată memoriei celui care a fost Alexandru Czine, fost director sportiv la echipa de fotbal a CSM, un om extraordinar și un profesionist desăvârșit…

Urmează deplasarea de la Șimleu și un duel interesant cu o altă nou promovată, Sportul!

Ritli Zoltan: ”S-au văzut în prima repriză emoțiile

debutului, mai ales la jucătorii tineri…!”

”E firesc oarecum să apară aceste emoții de debut mai ales la jucătorii tineri. A fost oarecum și o lipsă de încredere . Am și luat acel prim gol pe o greșeală și imediat a venit ratarea penalty-ului. Mă bucur însă că în partea a doua am jucat la adevărata valoare, că am lăsat emoțiile la vestiar și până la urmă am câștigat clar, pe merit. Îi felicit pe tinerii jucători și felicit întreaga echipă pentru acest prim succes. Avem 12 juniori în lot, cu toții vor avea șansa lor și de fapt obiectivul nostru este acela de a crește tinerii fotbaliști din Satu Mare!”

Dănuț Matei: ”Nu avem lot de promovare!”

Antrenorul bistrițenilor, Dănuț Matei, a atras încă o dată atenția asupra lotului pe care îl are la dispoziție și a declarat la finalul meciului de sâmbătă: ”Am mai spus-o și o repet: vrem să promovăm, dar nu avem lot de așa ceva. Avem mari probleme în apărare și avem mare nevoie măcar de un fundaș central cu experiență. Toate echipele s-au întărit, o să ne fie foarte greu să ne batem la primele locuri.”

– În etapa următoare, Gloria joacă acasă cu echipa din Șomcuta Mare.

OLIMPIA- Curileac-Vădan, Tincău, Mureșan, Ionescu-Nyilvan, Scvarzkopf, Barth , Chitaș-Iakab, Zsiga. Au mai intrat Ziman, Cadar, Simon, Bajor și Nyeki.

GLORIA BISTRIȚA- Albuț, Milandru, Patca, Potra, Trifan, Allasan, Nalați, Libong, Bococi, Sulici, Curtuiuș. Rezerve: Mureșan, Meșter, Enescu, Stoianof, Georgiță, Burghele, Mihali, Vărărean.

Au arbitrat foarte bine Mircea Ardelean ( Arad)-Robert Mereș

(Cluj-Napoca), Alex Turian ( Zalău).

Observatori Emil Kemenes și Ioan Hotico, ambii Baia Mare.

Victorie și pentru Mircea Bolba

Someşul Dej a câştigat primul meci din istorie în Liga a III-a. Sub conducerea sătmăreanului Mircea Bolba, care a revenit la echipa pe care a mai antrenat-o în două rânduri, dejenii s-au impus cu 2-0 în faţa Luceafărului Oradea, o echipă cu pretenţii din acest eşalon.

Meciul a fost controlat aproape în totalitate de către dejeni. După o primă repriză fără goluri, Paul Colţa şi Ionuţ Dobrea au marcat pentru Someşul în partea secundă. Gazdele au mai ratat şi câteva şanse importante de gol până la final. În schimb, Lorand Szekely, portar adus cu doar câteva zile mai devreme, a avut partea sa de contribuţie la această victorie.

Într-un alt meci din seria a 10-a, Minaur Baia Mare s-a impus cu 3-1 la Șomcuta, certezeanul Vasile Pop reușind o dublă. La Minaur au mai evoluat alți doi sătmăreni, Paul Cristian și Mircea Donca.

Rezultate Seria 10, etapa 1

Sportul Şimleu Silvaniei – CSC Sânmartin 2-2

CSM Satu Mare – Gloria 4-2

Progresul Şomcuta Mare – Minaur Baia Mare 1-3

CA Oradea – SCM Zalău 1-1

Someşul Dej – Luc. Oradea 2-0