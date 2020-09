Natalia Iocsak a terminat pe podium Campionatul Național de Drift

Ivan Ivanov a devenit al doilea străin din istorie care cucerește titlul în Campionatul Național de Drift. Bulgarul a fost declarat oficial campion al clasei Pro în acest an, după ce etapa finală de pe Transalpina a fost întreruptă din cauza vremii neprielnice.

De remarcat rezultatul foarte bun obținut de Natalia Io-csak din Livada.

Natalia, legitimată acum la Minaur Baia Mare, a prins podiumul la semipro!

”Sincer ne-am fi dorit locul doi, dar ținând cont de condițiile speciale din acest sezon în care am punctat doar în trei din cele cinci etape putem să ne declarăm mulțumiți. Păcat că pe Transalpina nu am mai apucat să concurăm deoarece la semipro s-a anulat etapa din cauza vremii nefavorabile. Mai aveam opt puncte de recuperate față de locul doi. Oricum e un rezultat foarte bun care ne-ar permire să trecem la categoria PRO, dar încă mașina nu e 100% pregătită pentru acest pas” ne-a spus tatăl Nataliei Iocsak .

”Titlurile naționale la drift merg în Bulgaria în acest an. După Ivan Ivanov, campion la Pro, primul loc de la Semi Pro merge la Yordan Mladenov. Podiumul clasei este completat de juniorii Gabi Imre (14 ani) și Natalia Iocsak (17 ani). Felicitări tuturor” a fost mesajul postat de cei de la RoDrift pe pagina oficială de facebook imediat după terminarea Campionatului Național de drift.

” Pentru toţi sponsorii mei doresc să transmit un mesaj de apreciere pentru loialitatea cu care m-aţi onorat de-a lungul anilor. Îi mulţumesc în special TATĂLUI MEU care merge alături de mine atunci când am nevoie de suport, îi mulţumesc că merge înaintea mea atunci când am nevoie de îndrumare, şi ii mulţumesc că merge în spatele meu atunci când am nevoie de cineva să – mi păzească spatele! Mulţumesc mamei mele, fraților mei, mătuşei mele, mulţumesc tuturor care sunt alături de mine! Voi lupta pentru a deveni campioana ROMÂNIEI!!!”, este mesajul transmis de tânăra medaliată cu bronz de la drift, Natalia Iocsak.

Altfel, runda organizată în Pasul Urdele, la o altitudine de 2145 de metri, fiind cel mai înalt punct rutier al României, a strâns la start nu mai puțin de 50 de piloți din România, Bulgaria, Ungaria și Ucraina.

După o primă zi de antrenamente afectată grav de ploaia torențială care a lovit Transalpina, ziua decisivă a început cu manșele de calificări. Înainte de ultima grupă, ceața a acoperit total zona, iar organizatorii au decis neutralizarea battle-urilor.

Astfel, ajuns lider chiar etapa trecută, Ivanov devine campion național de drift cu un total de 220 de puncte. Pe locul secund s-a clasat Radu Moise, cu 198 de puncte, iar pe 3 este campionul național en-titre Răzvan Frățianu, cu 151 de puncte.

Bulgarul Ivan Ivanov a mai cucerit un titlu în driftul românesc, dar la Clasa Semi Pro, în 2018. Anul trecut, acesta a terminat pe poziția a 3-a în clasamentul general de la Pro.

Este pentru a doua oară când un străin cucerește titlul de campion național de drift al României. În 2015, chiar la primul sezon sub FRAS, Stefan Stefanov obținea această performanță în etapa finală de la Iași.