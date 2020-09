Sătmărenii la înălţime pe circuitul de la Arad

Sub egida Automobil Clubului Roman, in calitatea sa de Autoritate Sportiva Nationala (ASN) pentru sportul automobilistic si de karting din Romania, conferita de catre Federatia Internationala a Automobilului (FIA), etapa a III-a a Campionatului International ACR de Rally Sprint a avut loc in premiera, sambata la Arad.

La circuitul VIK Power Racing din Arad am avut parte de in Etapa a III-a a Campionatului International ACR de Rally Sprint. Traseul de concurs a avut o lungime de 1130 m si a fost special configurat pentru cele doua manse pe care fiecare concurent le-a avut de parcurs in vederea obtinerii celor mai buni timpi.

Au participat piloti din Timisoara, Zalau, Oradea, Satu Mare, Baia Mare si Arad.

De mentionat ca iata inimosul director al ACR Satu Mare, David Seletye a reusit sa mai adauge inca un oras si o locatie deosebita in cadrul Campionatului International de Rally Sprint.



De remarcat revenirea la acest gen de raliuri a Nataliei Iocsak, cea care acum concureaza cu succes in campionatele de drift, dar care si a inceput cariera la rally sprint…Aceasta s a clasat pe podium la feminin…Si la juniori am avut satmareni pe podium , Vajda Zsolt a terminat pe trei la open in vreme ce multiplul campion, Steczka Florin s a clasat pe patru…