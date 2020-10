Cursuri de șah pentru copii!

”Dragă părinte, nu știu daca știi, dar șahul aduce atât de multe beneficii pe termen scurt și lung în dezvoltarea personală a copilului tău!

#Șahul sporește imaginația, memoria, logica, capacitatea de previziune, de concentrare sau de luare a deciziilor optime in timp scurt, de analiză, sau de organizare și socializare.

Este momentul optim, odata cu inceperea noului an scolar să îți îndrumi copilul către acest #jocalminții.

#Cursuriledeșah sunt de grup sau individuale in română, pentru copii 5 ani +.

Cursurile au loc zilnic la Casa Verde in Gradina Romei.” Este mesajul postat pe pagina oficială de facebook a clubului Voința.

Înscrieri si informații la Maestru Fide MUNTEAN CIPRIAN 0744868688