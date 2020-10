Neymar ajunge al doilea marcator din istoria naţionalei Braziliei

Atacantul legitimat la Paris Saint-Germain si-a trecut in cont un hattrick in meciul castigat de Brazilia cu Peru in preliminariile Cupei Mondiale 2022. Brazilia s-a impus cu 4-2, trei dintre goluri fiind opera lui Neyamar, in minutele 28, 83 si 90. Primele doua reusite au fost din lovituri de la 11 metri. Pentru Brazilia a mai inscris Richarlison, in timp ce golurile celor din Peru au fost aduse de Carrillo, cel care a deschis scorul, respectiv Tapia. Cu aceste reusite Neymar l-a depasit pe Ronaldo (62) in topul marcatorilor din nationala Braziliei, avand 64 de goluri in 103 meciuri. Pele este liderul marcatorilor Braziliei, cu 77 de goluri in 92 de meciuri.