Istvan Kovacs: Am avut inspiraţia să verific mailul, am găsit rezultatul testului şi am anunţat observatorul

Federaţia Română de Fotbal (FRF) a confirmat, sâmbătă seară, că arbitrul careian Istvan Kovacs, care era delegat la meciul FC Botoşani – Universitatea Craiova, a fost testat pozitiv cu coronavirus.

Forul a postat pe site-ul oficial şi declaraţiile arbitrului. „Eu am respectat regulamentul. Am avut inspiraţia să verific mailul, am găsit acolo rezultatul testului şi imediat am anunţat observatorul partidei. Mă bucur că meciul s-a putut disputa”, a afirmat Kovacs. Acesta ne-a declarat ieri că nu are simptome și că se află acasă în izolare!

Federaţia a menţionat că a dat publicităţii informaţiile cu acceptul lui Kovacs, în dorinţa de a lămuri circumstanţele înlocuirii sale.

“Delegat la partida FC Botoşani – Universitatea Craiova, din 21 noiembrie, arbitrul Istvan Kovacs a aflat înainte de startul jocului că rezultatul testului COVID-19 pe care îl efectuase pentru delegarea de săptămâna viitoare în cupele europene a fost pozitiv. Arbitrul Istvan Kovacs a călătorit singur şi a respectat toate normele prevăzute în protocolul medical şi, întrucât ceilalţi membri ai brigăzii nu au fost consideraţi contacţi direcţi, ”centralul” i-a cedat rolul său celui de-al patrulea arbitru delegat pentru această partidă, Bogdan Dumitrache. Noul arbitru de rezervă a fost numit Mihăiţă Noroc”, se arată pe site-ul FRF.

Conform protocolului de desfăşurare a Ligii 1, arbitrii şi jucătorii sunt testaţi la fiecare 14 zile. Precedentul test efectuat de Istvan Kovacs fusese în data de 12 noiembrie, iar rezultatul a fost negativ.