Patru ani fără Didi Prodan!

”13 septembrie 1995: Daniel Prodan reuseste un gol de poveste, iar Steaua invinge cu 1-0 pe Glasgow Rangers, in grupele Ligii Campionilor. Acum, numaram anii de cand am ramas fara Didi Prodan. Au trecut deja 4…” este începutul unui material în memoria lui Daniel Prodan, publicat de cei de la ultimafaza.ro. Da… pe 16 noiembrie 2016, cel mai titrat fotbalist sătmărean, Daniel Prodan, fundașul de fier al Generației de Aur ne-a părăsit la doar 44 ani!

Povestea golului fabulos cu Rangers…

Intre 1994 si 1997, Steaua a fost nelipsita de la cea mai importanta competitie continentala de cluburi. Iar victoria cu Rangers va ramane un capitol aparte, golul reusit de Prodan fiind, probabil, cel mai fascinant moment produs de Steaua in Liga Campionilor!

Intr-un interviu acordat ProSport in 2013, Daniel a dat timpul inapoi si s-a intors la meciul din Ghencea, din ’95: “Cel mai frumos gol la Steaua? Cu Rangers, evident. E greu de explicat in cuvinte ce am trait atunci. Eram super-fericit, imi venea sa fug pe jos acasa de bucurie. Dupa antrenamente, ramaneam de fiecare data pe teren si exersam voleuri din centrari, chiar si timp de o ora si jumatate. Ii puneam pe Nita si Sabin Ilie sa imi centreze, iar Stelea era in poarta, incercand sa apere suturile. Dar nu ramaneam singur la suplimentare. Exersam alaturi de Panduru, Ilie Stan, Ilie Dumitrescu”.

…și o declarație de excepție, marca Didi

“N-am fost Hagi, n-am fost nici Popescu! Dar am fost cel mai bun numar 3 din tara, la vremea mea! Am si acum imprimat numarul 3 pe piele! In cariera, ori am jucat tot meciul, ori n-am jucat deloc. N-o sa vedeti meciuri in care sa intru in minutul 74.” – o autocaracterizare plina de umor facuta chiar de Didi Prodan.

In memoriam…

Daniel Prodan a început să joace fotbal la echipa-fanion a orașului, Olimpia Satu Mare. În anul 1991, Prodan și-a făcut debutul la echipa mare a Olimpiei. După două sezoane în care a evoluat pentru echipa sătmăreană, la recomandarea meșterului Iosif Vigu, Daniel Prodan a făcut cel mai important pas al carierei sale, prin venirea la Steaua. Din anul 1993 și până în 1997, el a evoluat la formația militară. A câștigat nu mai puțin de cinci titluri de Campion al României cu Steaua, reușind să se remarce și la Echipa Națională a României, la care a debutat pe 2 iunie 1993, la Kosice, Cehoslovacia, împotriva naționalei lui Vrabec, Latal sau Dubovsky. România avea să piardă cu scorul de 5-2, însă la sfârșitul campaniei de calificare avea să se califice la Campionatul Mondial de Fotbal din Statele Unite ale Americii din 1994. Daniel Prodan a fost selecționat de către antrenorul Anghel Iordănescu în lotul pentru acest Turneu Final.

Daniel Prodan avea să bifeze toate minutele disputate de către naționala țării noastre la Mondial, jucând în meciurile cu Columbia, Elveția, Statele Unite ale Americii, Argentina și Suedia. După turneul final, pe 12 noiembrie 1994, avea să marcheze primul său gol la echipa națională, în meciul cu Slovacia, și ce gol, un gol decisiv, care a asigurat victoria României cu 3-2. Golul venea în minutul 81, la doar un minut după ce slovacii egalaseră la 2, iar meciul se disputa chiar pe Ghencea, stadionul cu care era familiarizat atât de bine. Și datorită acestei victorii cu Slovacia, România s-a calificat la Campionatul European din 1996, din Anglia, unul din cele mai slabe turnee finale făcute de naționala României, care a pierdut toate cele 3 meciuri și a marcat un singur gol. Prodan nu a evoluat în meciul cu Franța, dar a evoluat în tot meciul cu Bulgaria și până în minutul 86 în ultimul meci al grupei, cu Spania. În 1997, Daniel Prodan avea să părăsească Steaua pentru un transfer în Primera Division, la Atletico Madrid.

În primul sezon la Atletico, Prodan a evoluat în 17 meciuri, marcând patru goluri, iar în al doilea sezon tot atâtea meciuri, însă fără să mai marcheze. S-a transferat în anul 1998 în Scoția, la Glasgow Rangers, dar nu a evoluat în niciun meci pentru scoțieni, datorită unei grave accidentări la genunchi. În 2000 s-a întors la Steaua, evoluând un singur meci, așa că a părăsit formația din Ghencea pentru a juca la concitadina Rocar București. A evoluat în 15 meciuri pentru formația din Drumul Găzarului, pentru care a marcat și 3 goluri. În timpul șederii sale la Rocar, a evoluat în ultimele sale meciuri pentru echipa națională, fiind chiar și căpitan în câteva meciuri. S-a retras din națională după meciul cu Ungaria, din preliminariile Mondialului din 2002, meci câștigat de România cu 2-0. A mai evoluat la FC Național, echipă la care și-a încheiat cariera de jucător, cu o pauză în care a evoluat la Messina în 2002.

Odihnește-te în pace Tătucă…