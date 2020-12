Finalul Campionatului Național de Rally Sprint, amânat pentru 2021

Campionatul ACR de Rally Sprint a avut mult de suferit pe seama pandemiei. Startul competiţiei a fost amânat de mai multe ori, până când situaţia epidemiologică a permis desfăşurarea primei etape.

Din cauza pandemiei de coronavirus, nu s-au putut organiza ultimele două etape din campionat, iar organizatorii speră să se mai poată desfăşura măcar o etapă în această lună pentru a se putea trage o linie finală. În cel mai rău caz, o ultimă etapă din campionatul de anul acesta se va desfăşura la începutul anului viitor

Mai erau de desfăşurat încă două etape, dar situaţia epidemiologică din ţară s-a înrăutăţit, astfel că piloţii au fost nevoiţi să-şi ţină “bolizii” în garaj pentru că nu aveau voie să îi tureze pe o pistă. Pare greu de crezut că vor mai putea avea loc încă două etape în acest an, iar organizatorii pare că şi-au pierdut speranţa.

Totuşi, s-a sperat şi încă se mai speră că se mai poate desfăşura măcar o etapă în acest an, odată cu desfăşurarea acesteia să se tragă linie şi să se întocmească un clasament final.

În cel mai rău caz, se ia în considerare organizarea acestei etape la începutul anului viitor. Rămâne de văzut ce se va stabili. Directorul ACR Satu Mare, David Seletye, recunoaște că în actuala stare de urgență e greu de crezut că vom mai avea în acest an măcar o etapă.

”Da, 2020 a fost cel mai urât an din viața mea. Vreau să-l uit repede și nu doar din cauza pandemiei. Nu vrem să anunțăm campionii după doar trei etape. Îmi doresc din suflet ca măcar o etapă să mai avem din acest campionat. Și o vom ține la începutul anului viitor dacă va fi nevoie”, ne-a spus David Seletye, directorul ACR Satu Mare. Acesta se gândește ca 2021 să înceapă cu o etapă din actualul sezon și cu festivitatea de premiere, iar din martie să înceapă un nou sezon. Cu condiția ca și coronavirusul să o lase mai moale.

“Din păcate nu se vor putea organiza cele două etape rămase din concurs şi în cel mai fericit caz se va desfăşura încă o etapă din Campionatul de Rally Sprint. Sper să fie o situaţie mai bună anul viitor şi să avem un campionat care se va desfăşura în condiţii normale”, a declarat Szabo Robert, liderul actual al clasamentului OPEN pentru sportulsălăjean.

Szabo Robert a obţinut trei victorii din tot atâtea posibile în Campionatul de Rally Sprint 2020 şi are şanse mari să devină campion absolut, fiind nevoie doar să se prezinte la ultima etapă.

Ultima etapă a Campionatului Național de Rally Sprint ar fi trebuit să se desfășoare în Poligonul ACR Satu Mare la finalul lunii noiembrie.