Gala karate-ului sătmărean se mută în online

În această seară vom afla numele sportivilor care au reusit sa intre in top-ul judetului la karate.

Pandemia de Covid-19 a lovit din plin și sportul sătmărean, iar conducătorii de cluburi și antrenorii au fost nevoiți să se adapteze vremurilor… Cu antrenamentele ținute în carantină mai mult pe acasă și cu competiții în online, conducerea Asociației Județene de Karate a căutat la final soluții să-și recompenseze, totuși, sportivii la finalul unui an ciudat.

Astfel, în această seară, vom avea parte de Gala Online a Karateului Satmarean -2020.

” Lupta este mare deoarece au fost propusi de catre cluburile member asociatiei peste 50 de karateka de la cluburile Energy, Okinawa, Samuraiul Satu Mare si Samuraiul Lazuri. Anul acesta s-a luat in considerare mai mult ambitia si perseverenta sportivilor, dar nu in ultimul rand si rezultatele obtinute la concursurile online. Nu am putut alcatui un clasament bazat doar pe rezultate deoarece anul acesta nu am avut competitii reale din cauza pandemiei. Gala se va desfasura in mediul online care va avea loc vineri, de la ora 20.00, unde se vor aduna toti cei care au fost nominalizati. Antrenorii Anzik Arnold, Nyesti Csaba, Filer Ivan si Magos Robert in direct vor anunta castigatorii, alaturi de sportivi vor fi si parintii acestora. Totodata, fiecare sportiv va trebui sa raspunda in cateva cuvinte la intrebarea “de ce imi place sa practic karate”? ”, ne-a transmis printr-un comunicat conducerea AJ Karate.

Nominalizați

sunt următorii karateka:

Molnar Daniel, Grigoriu Alexandra Cucuiet Cezar, Olosuteanu Paul, Mihaly Armin, Baki Maya, Ardelean Krisztofer, Ardelean Andrea,Gyongyosi Emese, Tamasuc Alexandra, Olosuteanu Andrei, Moldovan Alesia, Pop Irina, Cernesteanu Alexia, Jenei David, Mestesanu Darius. Corodan Alexia, Cordea Micle Patrik, Dragosici Maya, Komaromi Alex, Komaromi Ruxandra, Pugner Donca Gerard Alex, Maroscsak Kevin, Anzik Ariana, Anzik Dominik, Bordas Alysa, Maroscsak Mark, Jeremos Aron, Cojocaru Sofia, Pap David, Palfi Denisa, Todika Dominik, Sopronyi Matyas, Prada Bence, Pater Adrian, Szatnkovics David, Roman David, Corsuc Dragos, Mois Cristian, Sztankovics Istvan, Sorian Alexandra, Silaghi Iulia, Timp Adelin, Butuza Vlad, Codrean Maria, Salajan Luca, Stefan Emili, Riebel Regina, Nyesti Nora Tiara, Hodrea Anna, Babut Konrad, Molnar Szilvia, Vaida Kevin, Szucs Maria.

Sportivii se “luptă” pentru:

• Top 10

• Titlul pentru cel mai bun sportiv la proba kata /masculin/feminin

• Titlul pentru cel mai bun sportiv la proba kumite /masculin/feminin

”Anul acesta nu putem sa oferim titlul pentru “cel mai bun sportiv” din cauza lipsei competitiilor live, dar reamintim ca anul trecut acest titlu a fost oferit sportivului de la CS Samuraiul, Magos Robert Patrick, medaliat la Campionatele Europene si Nationale”, se mai arată în comunicat.