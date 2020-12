Gardoș, sincer după remiza de la Iași

Poli Iaşi a remizat, miercuri, pe teren propriu, scor 0-0, cu echipa Academica Clinceni, într-un meci din etapa a XIV-a a Ligii I.

În minutul 88, de la gazde a fost eliminat Floriano Vanzo, el primind al doilea cartonaş galben. La Academica, sătmăreanul Florin Gardoș a fost din nou titular în defensivă și a fost protagonistul unei faze controversate la finalul partidei. Mingea l-a lovit involuntar în mână , Gardoș era în suprafața de pedeapsă dar centralul a lăsat jocul să continue neacordând penalty pentru Poli.

”Un rezultat de 0-0 echitabil şi noi am avut ocazii şi ei au avut, poate mai multă dominare din partea lor. Obiectivul nostru era să câştigăm astăzi, nu să facem un rezultat de egalitate. Poziţia în clasament nu contează în momentul de faţă. pentru noi” a mărturisit atacantul Academicii, Raul Rusescu, după meci.

”Nu a fost un meci reuşit. Mă bucur că am luat un punct, cred că plecăm mulţumiţi cu punctul acesta, pentru că în general au cam dominat partida şi şi-au creat mai multe ocazii. Nu cred că a fost un meci prea plăcut de văzut. Am avut un tur de campionat foarte bun. E imposibil să nu îţi setezi obiectivul ăsta (n.r. calificarea în playoff). Va fi greu, probabil că în retur vom fi trataţi mult mai serios. Dar sper să reuşim să menţinem acelaşi ritm, aceeaşi dăruire. Au fost muncite majoritatea victoriilor şi aşa am reuşit obţinem punctele. Dinamo e în revenire de formă, a arătat foarte bine în ultimele meciuri. Au mulţi jucători cu calitate şi e clar că dacă nu ar fi avut acele probleme, acea nebunie, ei erau mult mai sus în clasament” a declarat şi Florin Gardoş, la finalul jocului.

Iar Academica lui Gardoș continuă seria rezultatelor pozitive și e cu gândul la o calificare în premieră în play off.