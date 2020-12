Handbal junioare. Moșul a venit cu cadouri și o convocare la Atletik Satu Mare

Luna decembrie a început excelent pentru cei de la Atletik Satu Mare.

Mai întâi pe adresa clubului a venit o nouă convocare la lotul național de junioare pentru sătmăreanca Sarah Kibedi. Iar apoi tot pe adresa clubului a venit și o scrisoare de la Moș Nicolae!

”HO-HO-HO BUNA ZIUA ! V-am urmarit pe tot parcursul acestui an, ca si in anii precedenti, si am constatat ca voi nu v-ati oprit sa munciti cu daruinta si cu o atitudine pozitiva in ciuda dificultatilor. Aceasta imi da incredere ca veti deveni mari sportivi. Stiu ca acest an a intors viata voastra normala si a dat peste cap toate calculele si aduceti mari sacrificii sa continuati acest sport frumos. Pentru acest lucru in pragul Sarbatorilor de Iarna incerc se va aduc un strop de bucurie in viata voastra prin aceste cadouri. Cu mult respect, MOS NICOLAE!!!” Despre convocare…

Federația Română de Handbal organizează în perioada 13-20 decembrie, la București, un nou stagiu de pregătire centralizată a lotului național de junioare 2004-2005.

Printre jucătoarele convocate de antrenorii Larisa și Adrian Olteanu se regăsește și sătmăreanca Kibedi Sarah, de la LPS Atletik Satu Mare. De remarcat că Sarah a participat și la stagiul de pregătire de luna trecută, de la Râmnicu Vâlcea.

Sarah Kibedi se antrenează de doi ani la Centrul Național de Excelență din Baia Mare, iar în weekend-uri a jucat pentru LPS Atletik Satu Mare.

Alături de Sarah, de la CNOPJ Baia Mare au fost convocate încă două colege: Alisia Boiciuc și Diana Neagu.

Din păcate, însă, anul 2020 a fost unul afectat de pandemia de Covid-19, iar competițiile de juniori au fost sistate.