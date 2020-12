Liga 1: CFR Cluj-FCSB 2-0 / Derby cu probleme pentru Kovacs

CFR Cluj a câştigat derby-ul cu FCSB, scor 2-0, la capătul unei partide cu mai multe faze controversate.

Una dintre ele s-a petrecut chiar în minutul 2, atunci când roş-albaştrii au cerut o lovitură de la 11 metri, însă arbitrul careian Istvan Kovacs a lăsat jocul să continue.

Fostul arbitru internaţional Adrian Porumboiu a comentat faza în care mingea l-a atins pe mână pe Mario Camora şi a dat verdictul: penalty pentru FCSB!

“La acea fază nu ai ce să discuți! E 11 metri pentru FCSB! Mâna este depărtată de corp! Nu se poate niciun comentariu!

La penalty-ul primit de CFR Cluj, Miron a lovit mingea, dar după aceea a fost un atac neregulamentar asupra celui de la CFR Cluj! Se impune penalty. A lovit mingea și după l-a lovit pe clujean. Așa a fost și la meciul lui CFR cu Young Boys, doar că acolo nu a avut tărie. Miron lovește mingea, dar după aceea a fost un atac neregulamentar! A fost o greșeală impardonabilă”, a spus Adrian Porumboiu, la GSP LIVE.

Campioana CFR Cluj s-a impus in fata rivalei la titlu FCSB, cu 2-0 (1-0), intr-un meci din etapa a 13-a in CASA Liga 1.

O partida care a inceput sub semnul unei erori de arbitraj. In minutul 2, centralul Istvan Kovacs nu a vazut un hent comis de Camora in propriul careu.

Acelasi Istvan Kovacs avea sa acorde penalty la cealalta poarta cand mai erau zece minute din prima repriza.

Miron a sarit neglijent la un duel aerian si l-a lovit pe Vojtus in saritura. Un Vojtus intrat la gazde in urma accidentarii lui Rondon din debutul meciului.

Deac a transformat lovitura de la 11 metri pentru 1-0 la pauza in favoarea CFR-ului.

FCSB a inceput in forta partea secunda si a ratat trei mari ocazii de a restabili egalitatea.

In minutul 55 noul intrat Coman l-a testat pe Balgradean cu un sut din marginea careului la pasa lui Octavian Popescu.

Bara transversala avea sa-l salveze pe portarul celor de la CFR Cluj in minutul 59 la sutul lui Man din marginea careului.

Acelasi Balgradean a intervenit providential la sutul lui Coman in minutul 66. Mingea trimisa de atacantul FCSB dintr-o lovitura libera se ducea in vinclu.

Cu un sfert de ora inaintea finalului Costache a interceptat o minge in jumatatea adversa si a marcat pentru 2-0.

Tot Costache a ratat sansa dublei trei minute mai tarziu, cand a scapat din nou pe contraatac si Vlad a intervenit decisiv cu piciorul.