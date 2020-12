Premieră în sportul sătmărean: Gala online a AJ Karate!

Chiar si in acest an dificil, adunati sub motto-ul ”NU RENUNTAM ….CONTINUAM”cu o prezenta peste asteptari, vineri seara a avut loc pentru karateka din judetul Satu Mare “Gala Online a Karateului Satmarean -2020, gală organizata sub egida Asociatiei Judetene de Karate Satu Mare.

La sediul asociatiei s-au intrunit antrenorii Magos Robert, Anzik Arnold, Filer Ivan si Nyesti Csaba de la cluburile Samuraiul-Satu Mare. Energy Kardio Club, Okinawa si Samuraiul-Lazuri. Dupa foarte multa consultari au fosti alesi sportivii care in anul 2020 au excelat la probele de kata si kumite, bineinteles la competitiile online.

Cei 56 de karateka nominalizati, alaturi de parinti au asteptat cu sufletul la gura anuntarea castigatorilor. Imbracati elegant in fata monitorului sportivii si antrenorii nu s-au lasat mai prejos nici anul acesta, incercand sa nu intrerupa traditia de a organiza o festivitate de premiere. La intrebarea “de ce iţi place karate?“ cu totii au raspuns cu brio si s-au pregatit cu seriozitate demnă unui karateka.

Magos Robert, presedintele Asociatiei Judetene de Karate Satu Mare, le multumeste tuturor celor care au ajutat intr-un fel sau altul ca aceasta Gala sa aiba loc. “ Vremurile deosebite necesita fapte deosebite “

• Cei mai buni la kata

Pop Irina -Samuraiul

Babut Konrad

-Okinawa

• Cei mai buni la kumite

Cerenesteanu Alexia/Jenei David -Samuraiul

Pugner Donca Gerard Alex/Komaromi Ruxandra -Energy

Prada Bence/Palfi Denisa -Lazuri

Molnar Szilvia/Vaida Kevin -Okinawa

Topul 10 AJK (în ordine alfabetică)

Anzik Ariana-Energy

Cucuiet Cezar -Samuraiul

Hodrea Anna-Okinawa

Maroscsak Kevin-Energy

Moldovan Alesia-Samuraiul

Molnar Daniel-Lazuri

Nyesti Nora Tiara-Okinawa

Oloșuteanu Andrei-Samuraiul

Roman David-Lazuri Sălăjan Luca-Okinawa