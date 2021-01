Mani Gyenes, la cea mai bună clasare de la Dakar2021

Chilianul Jose Ignacio Cornejo Florimo (Honda) a câştigat etapa a opta a Raliului Dakar 2021 la secţiunea moto, desfăşurată luni între localităţile saudite Sakaka şi Neom, pe 375 km, în timp ce românul Emanuel Gyenes a reuşit să încheie pe 22, cea mai bună clasare a sa la actuala ediţie.

Sud-americanul a fost cronometrat cu timpul de 03 h 08 min 40 sec, fiind urmat de australianul Toby Price (KTM), la 01 min 05 sec, şi de americanul Ricky Brabec (Honda), campionul en titre, la 02 min 50 sec.

Cornejo Florimo se menţine lider la general, cu un avans de 66 secunde faţă de Price, şi de 5 min 57 sec faţă de britanicul Sam Sunderland (KTM), clasat al patrulea în etapa de luni.

Pilotul francez Xavier de Soultrait (32 ani) a fost constrâns luni să abandoneze din cauza unei căderi violente, în urma căreia a fost transportat la spitalul din Tabuk. El va fi supus unor radiografii pentru a se vedea gravitatea rănilor sale.

Francezul, care concura pe Husqvarna, se afla pe locul al patrulea la general.

Sătmăreanul Emanuel Gyenes (KTM) s-a clasat pe locul 22, sosind la 30 min 38 sec de învingător. El a câştigat etapa la Malle Moto şi a fost al doilea la Marathon.

Sătmăreanul ocupă poziţia a 30-a la general, la 05 h 37 min 08 sec de lider. La clasa Malle Moto (fără asistenţă tehnică), Gyenes este în continuare al treilea. Lider e lituanianul Arunas Gelazninkas, urmat de italianul Maurizio Gerini, la 32 sec, şi de Gyenes, la 59 min 14 sec. La clasa Marathon, Gyenes este al doilea, la 3 h 22 min 53 sec de spaniolul Tosha Schareina (KTM).

Etapa a noua va avea loc marţi, în buclă la Neom, pe distanţa de 579 km, dintre care 465 km cronometraţi.

Probleme tehnice pentru echipajul Barbu-Lupu

Singurul echipaj auto românesc prezent la Raliul Dakar 2021 nu a mai putut lua startul în etapa a şaptea a cursei din Arabia Saudită din cauza unor probleme tehnice, dar Claudiu Barbu şi Marius Lupu ar putea reintra de marţi pe traseul de concurs, însă şansa să mai avanseze în clasament este nulă, potrivit site-ului Federaţiei Române de Automobilism Sportiv.

După ce au ajuns cu bine la jumătatea faimoasei competiţii de anduranţă, cei doi sportivi români au plecat duminică spre cele două etape maraton. Cursa lor a fost oprită însă chiar pe etapa de legătură de 240 de kilometri.

‘’A apărut o fisură la rampa care arunca benzina sub presiune. Nu am avut cum să o remediem în timp util pentru a lua startul. Am peticit noi cât am putut, am mai mers 60 de kilometri cu full gaz, dar a cedat din nou şi ne-am oprit. Ne expirase şi timpul de start pe proba specială’’, a povestit pilotul Claudiu Barbu.

Campionii naţionali de rally raid ar putea reveni în cursă de la etapa a noua, dar numai pentru a puncta în runda stagională.

‘’Cei doi băieţi ai noştri de la tehnic fac imposibilul pentru ca RZR-ul să fie gata marţi dimineaţa să ia startul pe PS9. Au făcut minuni până acum la Dakar, suntem optimişti că marţi vom fi pe probă’’, a mai spus Claudiu Barbu.

Faptul că nu a participat la cele două etape, a şaptea şi a opta, a adus echipajului tricolor câte 66 de ore de penalizare pe zi. ‘’Practic, singurul obiectiv mai rămâne acela de a ajunge la finiş. Noi am fi vrut să fim la start de azi, dar fiind două etape legate, nu s-a putut. Tot ce mai contează acum este să ajungem totuşi la final, folosindu-ne jokerul’’, a conchis pilotul de la Transcarpatic Rally Team.

Înaintea momentului care l-a scos din competiţie, echipajul tricolor se afla pe locul 40 la SSV şi pe locul 47 în topul general al maşinilor uşoare de la Raliul Dakar.