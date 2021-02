Baschet feminin Totul pentru CUPĂ!

Semifinalele se disputa pe 20 februarie, dupa urmatorul program: Agronomia Bucuresti – Universitatea Cluj-Napoca (ora 16:00) si Sepsi SIC Sf. Gheorghe – CSM Satu Mare (ora 19:00). A doua zi, pe 21 februarie, de la ora 18:00, va urma intalnirea dintre invingatoarele din semifinale, un meci care se va disputa cu trofeul pe masa. Partidele vor fi transmise în direct pe Nord Vest TV, pe pagina de facebook a CSM Satu Mare și pe FRBTV ( canal youtube).

Favoritele se întâlnesc în penultimul act

Respectand ierarhia din Liga Nationala de Baschet Feminin, principalele favorite la adjudecarea trofeului sunt Sepsi SIC Sf. Gheorghe si CSM Satu Mare, echipe care, in urma tragerii la sorti, se vor duela in semifinale. Cele doua formatii au dominat intrecerile interne de baschet feminin din ultimii ani, trofeele fiind adjudecate insa, de fiecare data, de echipa covasneana. Urmeaza, pe lista favoritelor, Universitatea Cluj-Napoca si Agronomia Bucuresti.

Sepsi SIC Sfântu Gheorghe

Este echipa care domina de peste cinci ani baschetul feminin romanesc, dupa lunga perioada in care suprematia se impartea intre cluburile de traditie din Targoviste si Arad. Beneficiind de o arena ultra-moderna si de o comunitate locala pasionata de baschetul feminin si de performanta, Sepsi SIC Sfantu Gheorghe s-a mentinut an de an in topul ierarhiilor baschetbalistice interne, acest lucru fiind valabil si in prezent, cand dupa 11 meciuri in Liga Nationala, echipa este inca neinvinsa.

Sepsi SIC se afla acum in fata celei de a sasea finale de Cupa Romaniei. Cu exceptia primei finale disputate (in sezonul 2013-2014), cand a pierdut in fata Aradului, Sepsi SIC s-a impus in toate celelalte finale in care a fost prezenta (2015, 2016, 2018, 2019, 2020). Practic singura sincopa din drumul spre o serie perfecta s-a petrecut in 2017, atunci cand trofeul a fost adjudecat de CSM Targoviste. Gruparea damboviteana a eliminat Sepsi SIC in semifinale, in ciuda faptului ca turneul Final 8 se disputa la Sfantu Gheorghe.

CSM Satu Mare

Pana in acest moment, in actuala editie a LNBF, are doar o singura infrangere (69-80), chiar in fata celor de la Sepsi SIC, actualul adversar din semifinalele Cupei. Echipa din nordul tarii este “flamanda” de un rezultat notabil in baschetul romanesc, singura performanta inregistrata pana acum fiind castigarea Ligii Europei Centrale, in 2018. In ciuda investitiilor consistente din partea autoritatilor locale, CSM Satu Mare s-a vazut mereu oprita din drumul spre un trofeu intern de catre Sepsi SIC Sfantu Gheorghe. Cele doua rivale s-au intalnit in finala Cupei Romaniei in 2018 si 2019. In sezonul precedent, sortii au facut ca Satu Mare si Sfantu Gheorghe sa se intalneasca inca din sferturile de finala, Sepsi SIC scapand de incomodul adversar in urma unei manse tur-retur adjudecata cu scorul general de 161-130.

CSM Satu Mare a mai jucat doua finale de Cupa Romaniei, in 2010 (56-103 cu Municipal MCM Targoviste) si 2011 (63-85 cu ICIM Univ. Vasile Goldis Arad).

CSM Satu Mare are insa si doua avantaje inaintea duelului din semifinalele cupei: faptul ca evolueaza pe teren propriu (chiar daca nu va putea beneficia si de sprijinul fanilor din tribune) si revenirea dupa noua ani sub culorile alb-rosu pentru una dintre cele mai importante baschetbaliste autohtone ale ultimului deceniu, Claudia Cuic (fosta Pop). Ca fapt divers, satmareanca a evoluat pentru CSM si in finalele de Cupa din 2010 si 2011. Ultima data la Galatasaray Istanbul, Cuic s-a accidentat grav la genunchi, fiind operata pentru ruptura de ligament in toamna lui 2019. Ulterior, a devenit mama, iar in weekend vom avea ocazia s-o revedem pe parchet dupa mai bine de 15 luni de pauza.

“In primul rand trebuie sa spun ca atribuirea organizarii turneului final al Cupei Romaniei este un lucru extrem de important pentru municipiul Satu Mare si pentru clubul nostru; este o onoare, dar si o responsabilitate. Legat de competitie, ne asteapta o semifinala extrem de grea, impotriva celei mai importante echipe de baschet feminin din Romania ultimilor ani. Ne dorim sa fim echipa care sa-i elimine din cursa spre un nou trofeu si nu cred ca exista moment si loc mai bun pentru a reusi asta decat pe teren propriu, la Satu Mare. Imi pare extrem de rau ca nu putem avea publicul satmarean alaturi de noi, fanii reprezinta totul pentru noi”. -Miguel de Jesus Lopez Alonso, antrenor.