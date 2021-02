BRAVO SIMO! Simona Halep , în sferturi la AUSTRALIAN OPEN .Urmează ”șocul” cu Serena Williams

Pentru a cincea oara in cariera Simona Halep s-a calificat in sferturile de finala la Australian Open, turneu unde are o finala disputata in 2018.

Simona Halep si-a luat revansa in fata polonezei Iga Swiatek, pe care a invins-o cu 3-6, 6-1, 6-4, la a treia infrunare din cariera.

Halep pierduse categoric in fata polonezei in octombrie 2020 la Roland Garros, unde Swiatek a obtinut surprinzator titlul.

A fost prima confruntare pe hard a celor doua, un meci inceput mai slab de Halep, dar pe care l-a controlat mai apoi cu un joc solid.

Inceputul meciului a stat sub semnul echilibrului. Ambele jucatoare au mers cap la cap cu serviciul, fara mingi de break in primele sase game-uri.

Un plus de agresivitate din partea polonezei favorita 15. Swiatek a atacat aproape in permanenta pe mingile mai scurte venite din partea lui Halep.

In game-ul sapte la 3-3 pe tabela au aparut primele sanse de break in meci. Halep a avut sansa de a trece in fata, dar s-a dovedit prea pasiva in duelurile de la distanta si i-a permis adversarei sa faca pasul in fata. Swiatek a salvat cel mai lung joc al meciului si a ramas la conducere (3-4).

Ratarea break-ului a lasat urme in jocul Simonei si aceasta avea sa-si piarda la zero urmatorul game de serviciu. Astfel, Swiatek se trezea servind pentru set la 5-3.

De doua ori la rand Halep n-a reusit sa trimita mingea peste fileu si astfel Swiatek incheia conturile in primul set dupa 38 de minute in care un break si raportul erorilor nefortate au facut diferenta pe tabela.

Setul secund a fost unul dominat autoritar de Simona Halep. Fosta lidera mondiala n-a cedat decat un singur game si dupa putin peste o ora de la primul serviciu meciul ajungea in decisiv.

Un set hotarator inceput de Halep cum nu se poate mai bine, cu break dupa o dubla greseala comisa de Swiatek.

Halep a condus cu 2-0, Swiatek a anulat avantajul jucatoarei noastre egaland scorul dupa patru game-uri.

Din nou Halep s-a desprins la doua game-uri (4-2 si 5-3), pentru a inchide meciul in urma unui game de serviciu adjudecat la zero.

A cincea calificare pentru Simona Halep in sferturile de la Australian Open, unde o va intalni pe Serena Williams.

Ce a spus ”Simo” după victorie

“Mă bucur de victorie, înseamnă mult. La Roland Garros n-am mai avut ritm. Acum am încercat să fac lucrurile mai bine şi sunt fericită că am câştigat. Cred că tot turneul am servit bine, mă bucur că am progresat, nu servesc foarte puternic, dar am constanţă. Încerc să variez mult, m-a ajutat mult, am forţat-o să facă greşeli la retur”, a spus Simona Halep, la Eurosport.

“Simo” a spus că se simte obosită, dar e relaxtă şi motivată în aşteptarea meciului cu Serena Williams din sferturile de finală ale Australian Open: “Mă simt bine, nu mă plâng, am lucrat mult din punct de vedere fizic în extra sezon. Şi aici m-am pregătit 2-3 ore pe zi. Sunt puţin obosită, dar relaxată, concentrată, încerc să dau tot ce am mai bun în următorul meci”, a mai spus Halep.

sursa foto telekomsport.ro