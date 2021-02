“Dacă vom salva echipa, meritul va fi al tuturor, nu numai al meu”

Florin Fabian a debutat sâmbătă la Recea și e momentan singurul tehnician sătmărean care conduce o echipă la nivelul Ligii a 2-a.

Posesor al licenței PRO, Fabian s-a întors practic în Maramureș, acolo unde a mai pregătit-o și pe FC Baia Mare pe vremea când ”minerii” evoluau în eșalonul doi.

Recea a remizat sâmbătă cu Concordia Chiajna, 0-0 după un meci de luptă desfășurat pe un teren desfundat. Fabian a rămas același antrenor curajos care dă încredere tinerilor, nu degeaba a pornit și conduce cu success și școala de fotbal Primavera de la Satu Mare.

În meciul de sâmbătă cu Chiajna, ACS Comuna Recea a avut în teren șapte jucători sub 22 de ani.

La finalul partidei de sâmbătă, Fabian a vorbit despre revenirea în fotbalul maramureșean.

„Revenire pe plaiuri maramureșene, unde m-am simțit bine și când am fost la FC Baia Mare, și m-am retras din acitivitate ca jucător. Am venit la echipă cu gândul de a ajuta, în primul rînd, a ajuta clubul, și a ajuta cu acești băieți tineri să progreseze și să ne atingem obiectivul. Astăzi am avut în teren o echipă cu 7 jucători sub 22 de ani. Nu știu, puțină lume poate știe, pentru noi are importanță treaba asta, pentru că suntem preocupați să dezvoltăm fotbalul, să-i ajutăm și pe băieții ăștia să progreseze și să joace la un nivel superior. ” a spus Fabian pentru BaiaMaresport.ro.

Legat de meci și de confruntarea din noroi…

”Despre meci, prea multe nu se pot spune, pentru că pe un asemenea teren e greu să faci o caracterizare a jocului sau o analiză. Lucrurile sunt simple, a fost un meci de angajament, un meci al ambiților între două echipe care sunt la retrogradare și care aveau nevoie de victorie. Eu sunt mulțumit de echipă ca și organizare de joc, ca atitudine, poate cu puțină șansă, cu puțină insistență în atac puteam să obținem victoria. În general, sunt mulțumit, atitudinea băieților, organizarea de joc, planul tactic care l-am impus pentru meciul ăsta l-au realizat. E vorba de adaptarea la terenul de joc, după aceea, la angajamentul fizic, potențialul fizic al jucătorilor și interpretarea tactică, la urma urmei. Pe un asemenea teren trebuie să știi când să pasezi mingea, e pratic o adaptare la condițiile de joc.” a declarat Fabian. Acesta nu a vrut să comenteze prea mult prestația brigăzii de arbitrii condusă de sătmăreanul Ovidiu Mazilu. Mă concentrez tot timpul pe joc, de arbitraj nu vorbesc, pentru că am avea motive să vorbim. Eu sunt mulțumit de atitudinea băieților de organizarea de joc și de planul tactic. Sunt mulțumit de transferuri, de modul cum s-au integrat ei și eu zic că am adus jucători buni care au jucat în turul campionatului, jucători de la echipe de Liga 1 sau 2, cum e Fică, cum e Mendoza, cum e Burdeț și alții, și cred că ne vor ajuta.Coman și Oiță au fost suspendați pentru primul meci, au luat al patrulea cartonaș galben la Turris.”

O ciudățenie… punctele se anulează , nu și galbenele luate în meciul cu Turris.

După cum se știe, Turris Turnu Măgurele s-a retras din campionat iar rezultatele din Liga a 2-a i-au fost anulate. Un lucru ciudat s-a întâmplat însă pentru Recea care s-a trezit că în ciuda anulării rezultatului din meciul de la Turnu Măgurele, jucătorii avertizați la acel jo au rămas cu galbenele luate! Iar doi dintre ei, Coman și Oiță s-au trezit suspendați pentru partida de sâmbătă cu Chiajna.

”Din nefericire punctele se anulează, dar cartonașele nu, așa că trebuia să ne descurcăm fără ei, dar eu zic că e nevoie de toți, dacă am păstrat jucătorii ăștia în lot, de toți avem nevoie. Eu le-am transmis băieților, dacă am venit aicea, și mergem la un drum, toate meciurile le jucăm la victorie. Luptăm pentru fiecare punct, luptăm pentru fiecare meci câștigat, cu aceiași atitudine, cu aceiași organizare tactică. Eu sunt convins că putem să ne atingem obiectivul. Sunt meciuri grele, sunt meciuri cu echipe care se bat pentru play-off. Mioveni acuma, vine Universitatea Cluj, plecăm la Farul Constanța, dar, din punctul meu de vedere e un campionat al Ligii 2 echilibrat și oricine poate să ia puncte dacă joacă după un anumit plan tactic în teren, și bineînțeles, ambiția are un rol, mai ales pe un asemenea teren.” A comentat Fabian

Fotbal romantic vs fotbal pragmatic

” Fotbalul romantic e un proiect al meu, sunt foarte nostalgic după fotbalul din trecut. din anii 70, 80, 90. Suntem în fotbalul actual, sigur, e un altfel de fotbal, sigur, mai industrializat, trebuie să ne adaptăm. Eu sunt pasionat de fotbal, pasionat de tot ceea ce înseamnă a ajuta pe cei tineri să progreseze, am și o școală de fotbal la Satu Mare, și din motive personale nu am intrat în circuit mai devreme, dar acum am venit pentru acești oameni inimoși care sunt la Recea, m-au rugat să vin și sper să facem o treabă bună împreună. Este o provocare pentru mine venirea la Recea, o provocare pe care mi-o asum și sunt genul de antrenor care nu mă dau înlături la greu. Știți foarte bine, și la FC Baia Mare când eram și la Arieșul Turda, deci, nu mă dau înlături la greu pentru că atunci poți să-ți demonstrezi veleitățile. Nu am nimic de pierdut, am preluat o echipă la retrogradare și încerc să o salvez. Dacă vom salva echipa, dacă vom munci, meritul va fi al tuturor, nu numai al meu!” a încheiat Florin Fabian interviul acordat celor de la baiamaresport.ro.

ACS Fotbal Comuna Recea acumulează 15 puncte și rămâne pe locul 16, în timp ce Concordia Chiajna rămâne și ea pe locul 14 cu 16 puncte. Pentru elevii antrenați de Florin Fabian urmează deplasarea de la Mioveni.