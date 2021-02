Liga 1 – Academica Clinceni. Gardoș, dezvăluiri spectaculoase după victoria cu FCSB!

Sătmăreanul Florin Gardoș a revenit în atenția presei centrale odată cu evoluțiile lui bune avute la Academica Clinceni. Succesul lui Gardoș&co de pe Național Arena, 1-0 cu FCSB, și mai ales postarea inspirată de pe rețelele sociale de după meci, cea cu ”The expendables”, a făcut ca televiziunile de sport să-l invite pe fundașul sătmărean la emisiunile de analiză fotbalistică.

Gardoș a fost joi invitatul lui Cătălin Oprișan la AS.ro LIVE și a dezvăluit cum a decurs prima sa întâlnire cu Ronald Koeman, actualul antrenor de la FC Barcelona, pe atunci la Southampton.

Florin Gardoș a dezvăluit cum a ajuns la Southampton

Tehnicianul olandez a fost surprins să audă că Giovanni Becali este în închisoare, deși vorbise cu el la telefon pentru a negocia transferul lui Gardoș în Anglia.

”Prima zi de acolo a fost senzațională. Nu vorbea foarte bine engleză. M-a invitat la el în birou, doar eu cu el.

Ronald Koeman: Stai jos, bine ai venit, ce mai face domnul Giovanni?

În momentul ăla m-am blocat.

Gardoș: Nu prea bine.

Ronald Koeman: Păi, de ce?

În mintea mea m-am blocat, m-am blocat atunci. Nu am știut ce să-i mai zic. El nu știa. În mintea mea era, dacă-i spun aia, ce se întâmplă?

Gardoș: Știți, nu e în libertate.

Ronald Koeman: Păi cum nu e? Am vorbit cu el la telefon, ieri.

Gardoș: Știți, e totuși domnul Giovanni, poate să dea un telefon.

Ronald Koeman: Nu, nu știam.

Gardoș: Stați liniștit că nu e nicio problemă.

Ăsta a fost primul meu dialog cu Koeman”, a dezvăluit Gardoș la AS.ro LIVE.

Autorul glumeicu “The Expendables”

“Eu am avut ideea (n.r. cu ‘The Expendables’). Eram în vestiar după meci şi am auzit că am fi fost numiţi ‘expiraţii’ la tv, în spirit de glumă. Voiam să postez ceva pe Facebook şi am zis că ‘expiraţii’ sună urât. Asta a fost legătura”, a povestit Florin Gardoş, care spune că el ar fi trebuit să joace rolul lui Dolph Lundgren pentru că “sunt mai blonduţ”.

Meciul de pe Arena Naţională i-a adus aminte lui Florin Gardoş de succesele obţinute cu FCSB. “M-am gândit puţin încotro trebuie s-o iau”, a glumit fundaşul în vârstă de 32 de ani. Până la urmă, a ales vestiarul care trebuie. Acolo s-a declanşat şi o mare sărbătoare la finalul partidei.

“A fost bucurie mare în vestiar. Şi pentru că a fost vorba despre FCSB, dar şi pentru că nu ne-a mers prea bine în retur, faţă de turul campionatului când am făcut mult mai multe puncte decât ne aşteptam. Veneam şi după meciul acela, 0-3 cu UTA, acasă, era o tensiune”, a declarat Florin Gardoş la AS.ro LIVE.