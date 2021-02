Liga 1: FCSB – Academica Clinceni 0-1 Gardoș sau “The expendables” de pe Arena Națională

FCSB, lider în clasament, a fost învinsă, duminică, pe teren propriu, cu scorul de 1-0 (0-0), de echipa Academica Clinceni, într-un meci din etapa a XXII-a a Ligii I. Academica este pe locul cinci în clasamentul primului eşalon.

Pentru sătmăreanul Florin Gardoş a fost un meci special, iar revenirea pe Arena Naţională l-a făcut nostalgic: “Am mai făcut meciuri foarte bune, dar uite că astăzi am reuşit să profităm şi să câştigăm. I-am studiat bine, am ştiut care sunt minusurile lor, care sunt plusurile lor, şi cred că defensiv am făcut un meci foarte bun. E prima dată când joc împotriva lor, am bătut echipa de pe primul loc şi sunt mândru de asta. A fost deosebit pentru mine să joc pe Arena Naţională şi da, am devenit puţin melancolic. Acum, în timp ce povestesc, mi se face pielea de găină. Îmi amintesc de meciul cu Ajax, de faptul că am cântat cu suporterii de la Peluza Nord, am amintiri frumoase”, a spus fostul fundaş central al FCSB-ului. Acesta ne-a declarat că nu a fost impresionat de jocul FCSB-ului.

”Poate au prins și ei o zi mai proastă, dar e drept că și noi am făcut un joc defensiv perfect”, ne-a declarat Gardoș.

The expendables –Eroi de sacrificiu…

Sătmăreanul Florin Gardoș s-a fotografiat alături de Adrian Popa, Paul Pârvulescu și Raul Rusescu în vestiarul unde au cunoscut cele mai mari satisfacții din carieră. Dintre ei, a lipsit al cincilea “fantastic”, Cristi Tănase, care nu a făcut parte din lotul ilfovenilor la această partidă.

Fundașul Florin Gardoș a preluat fotografia pe rețelele sociale și a alăturat un mesaj scurt: “The expendables”, făcând referire la celebrul film ”Eroi de sacrificiu” cu Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger, Jason Statham sau Bruce Willis, în care, în ciuda vârstei înaintate, fac în continuare față cu brio provocărilor.

Adrian Popa, fotbalist care nu s-a despărțit în cele mai bune condiții de FCSB după al doilea său “mandat”, a postat și el poza, cu textul: “Peste zece trofee într-o singură fotografie. Cu Cristi Tănase, peste 20. Clipe frumoase”.

“De ce e surpriză? Ne aflăm pe locul al cincilea, eram acolo sus. Am venit să jucăm fotbal, am luat trei puncte. Era echipa mai valoroasă, cu un buget mai mare, dar fotbalul e cu mingea rotundă, e 11 la 11. Prin disciplină, dăruire, atitudine şi toate cele, am reuşit să luăm trei puncte.

Eu sunt acelaşi jucător la orice echipă aş evolua. Eu mereu dau 100%. Nu a fost un meci special. Am obţinut opt trofee la clubul ăsta, de ce să fie special meciul ăsta?”, a declarat Adi Popa, la finalul partidei.