Mani Gyenes, premiat de ministrul sportului, Eduard Novak!

Legenda Dakarului, sătmăreanul Mani Gyenes a fost invitatul ministrului tineretului și sportului, Eduard Novak. Acesta a vrut să-l felicite și să-l și premieze pe Mani Gyenes pentru rezultatele deosebite avute în carieră.

”M-am bucurat de invitația pe care ministrul Eduard Novak mi-a făcut-o. M-a sunat imediat după revenirea de la Dakar 2021 doar că atunci nu am putut veni în București.” Ne-a spus Mani Gyenes imediat după vizita avută la minister.

”Deși foarte scurtă, din cauza ședinței de guvern la care trebuia să participe, vizita pe care mi-a făcut-o astăzi Emanuel Gyenes – Mani, legenda românească a Dakar-ului, mi-a produs o mare bucurie. Pentru mine, întâlnirile cu mari sportivi sunt întotdeauna momente de confirmare că stofa de campion are o compoziție aparte și că performanța clădește caractere. Mulțumesc, Mani!” a scris ministrul Eduard Novak pe pagina oficială de facebook a MTS.

Ministrul Novak i-a oferit lui Mani Gyenes un cadou inedit, o cască de ciclist cu autograf.

”Astazi am primit un cadou inedit din partea domnului Eduard Novak Ministrul Tineretului si Sportului din Romania si medaliat cu aur la Jocurile Paralimpice de la Londra. Voi purta casca la antrenamentele cu bicicleta 🤗 Vreau sa ii urez si pe aceasta cale mult succes la Jocurile Olimpice de la Tokyo si sa ii multumesc pentru invitatie si ospitalitate.” A punctat Mani Gyenes care a îmbinat plăcutul cu utilul dacă tot a făcut un drum de București, la minister.

”Pe lângă vizita la MTS, dacă tot am venit la București am fost și la control medical pentru a vedea cum merge recuperarea la piciorul cu probleme” ne-a mai spus Gyenes.

Reamintim că în acest an, la general, Gyenes a terminat Raliul Dakar pe locul 23, la 08 h 48 min 14 sec de câştigător. Sătmăreanul, care era campionul clasei Malle Moto (fără asistenţă tehnică), a încheiat anul acesta pe locul al doilea, la 01 h 02 min 05 sec de lituanianul Arunas Gelazninkas. La clasa Marathon, pe care Gyenes a câştigat-o în 2011 şi 2015, pilotul echipei Autonet s-a clasat al doilea, la 05 h 06 min 39 sec de spaniolul Tosha Schareina, anunță Agerpres.

Gyenes a reuşit să încheie cu bine Raliul Dakar 2021 după ce în iunie a suferit o fractură la piciorul drept. Gyenes a participat pentru a 11-a oară la Raliul Dakar, fiind a noua oară când termină cursă. Cea mai bună clasare a sa rămâne cea din 2016, când s-a clasat pe locul 14 la general. Celelalte performanţe înregistrate la Dakar sunt victoriile de la clasa Marathon (2011, 2015) şi Malle Moto (2020).