Matca de proiecție

Sindicatele. Ele sunt albia în care se orientează masele muncitorești către stăpânire. Ele sunt răul dintre bine și mai rău. Parafrazând locuțiunea „stat în stat” ar trebui să spunem despre sindicate că sunt „muncitori între muncitori”. Nu e chiar așa. Ei sunt de fapt șefi în salopetă. Îndrăzniți de vă uitați pe statele lor de plată. Nu prea seamănă cu cel al operatorului (alint și eu muncitorul după noul nomenclator al meseriilor, că de’… să fim în pas cu vremea, dacă cu vremurile nu ne este recomandat). Parcă au mai multe cifre.

Să nu pierdem ideea. Mai sunt sindicatele un rău necesar? Păi dacă îi îndeamnă pe polițiști să iasă la rampă? Le propun să facă un sindicat al parlamentarilor. Să facă și ei grevă. Cum adică să-și taie singuri din amplitudinea salariilor (cu toate celelalte bonusuri) și pensiile speciale? N-am nimic cu polițiștii. Marea lor majoritate sunt ceva între oameni normali și eroi. Meseria e totuși opțională și retribuția este pe măsură. Chestia cu pensionarea de foarte tânăr este o tâmpenie. Un polițist fără experiență, care nu are de la cine învăța arta polițienească, diferă de noi, ceilalți, doar prin câștiguri și oportunități. E ca și cum ai îmbuiba cu mâncare un copil de 10 ani și 70 de kg ca să crească mare. Ba peste toate, pensionarul cu epoleți se reangajează tot la stat. Unde e eroul?

Să revenim la sindicate. De data asta la cele ale sportivilor. Ale fotbaliștilor mai exact. Este corect să contrabalanseze cântarul legii? Păi dacă nu-i apără pe cei ce folosesc pastile să schimbăm conducerea. Nu? Le-aș recomanda un halterofil sau culturist.

Botoșaniul va găzdui duminică (20,30) derbiul etapei. E posibil orice, dar cel mai dorit lucru este să avem parte de o partidă de înalt nivel cu acțiune continuă. Se spune că FCSB are cei mai mulți suporteri. Lăsând la o parte înțelesul rolului unui suporter, vreau să atrag atenția că tot FCSB are cei mai mulți iubitori de fotbal care îi antipatizează. Și sunt cel puțin dublu ca număr față de cei dintâi. Ce-ar mai schimba titlurile ziarele naționale de sport dacă ar conștientiza această lemă.

Cealaltă partidă în care se întâlnesc două echipe din prima jumătate a clasamentului se desfășoară luni, 20,30, la închiderea etapei, în Gruia. Un meci în care frica din privirea lui Edi se va înăspri în dezinvoltura cu care privesc lucrurile Andrei și Mihăiță. Nu știți cine sunt Andrei și Mihăiță? Ar trebui să știți după 9 etape în care nu au cunoscut înfrângerea. De fapt, Andrei n-a fost încă învins ca antrenor. E drept că pe „foaie” apare Mihăiță, dar și acesta provine dintr-un spirit tânăr fiind parcă de o viață șlefuitor de talente. Prepeliță și Ianovschi ar trebui să rămână un cuplu pentru antrenorul anului 2021.

Chindia încă n-a găsit Târgoviștea. Ultima oară o căuta pe la Buftea. Oltenii, Univ. Craiova, ar trebui să se informeze înainte de a pleca la drum, unde se joacă meciul sâmbătă, de la ora 20. Rezultatele celor prime trei meciuri de care v-am informat ar putea da ordinea pe podiumul campionatului. Zic și eu așa. Om vedea!

Clinceniul n-ar trebui să-și facă probleme cu Astra în lupta lor pentru a rămâne în primele șase după sezonul regulat. Dar mai știi? Sâmbătă, înainte de ora 17, vom ști cu siguranță. Așa, printre lacrimile pentru un infractor și toca de absolvent fără bagaj de cunoștințe. Tot așa zic că Oltul Sf. Gheorghe ar trebui să aibă o sarcină ușoară duminică, de la ora 18, cu cei de la Sibiu, mai ales că și ăștia joacă partidele de acasă în deplasare.

La Mediaș, terenul va fi greu sâmbătă, pentru că vineri de la 12,30, gazdele de la Gaz Metan primesc vizita textiliștilor arădeni. După rezultatele obținute de UTA în deplasare, partida nu va fi deloc comodă pentru Chamed și ai lui copii obraznici. Bunicul Teja speră să-i strunească.

Au mai rămas Dinamo cu Viitorul (vineri, în deschiderea etapei, de la ora 20,30) și Poli Iași cu Voluntari (luni, de la 17,30) să stabilească cine retrogradează, cine merge la baraj și cine se mai chinuie un an. Iașiul cu două victorii (are restanța cu Viitorul) ar putea scăpa de ultimul loc, dar e puțin probabil să obțină vreun punct. În joc e și Sibiul.

Gruiță Ienășoiu