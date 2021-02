Șah. Sătmărenii au impresionat la Festivalul ”Tinerii Lei” din Baia Mare

In weekend la Eurohotel din localitatea Baia Mare a avut loc Festivalul de sah Tinerii Lei Baia Mare. Festivalul a avut trei sectiuni.

– Turneul A – LEGITIMATI- ELO U 1800 unde au participat 68 de sportivi (seniori si copii) de la cluburile de sah:

Clubul Central De Sah Bucuresti, Club Sah Caissa Miercurea Ciuc, Csm Mihai Viteazu Vulcan, Lps Satu Mare, CSM Satu Mare, Acs ”la Bunicu” Baia Mare, Csm Pascani, Cs Tinere Sperante Baia Mare, Cs Oxygen Bucuresti, Csm Sighetu-Marmatiei, Acs ”sahistul Pecica”, Clubul De Sah Al Municipiului, Csm Jiul Petrosani, Cs Unio Satu Mare, Css Targu Mures, Cs Sig-Mar Sighetu Marmatiei, Cs Gambitul Damei Ploiesti, Cs Vointa Satu Mare.

De la clubul CSM Satu Mare au participat patru sportivi: Mareșanu Mina, Seletye Dominic, Kovacs Abel si Kovacs Balazs. Cel mai bine s-au clasat Maresanu Mina (5 puncte) locul 8 in clasamentul general si Balazs Kovacs (6 ani) care a realizat 4 puncte obtinand locul 1 la categoria baieti sub 8 ani. Dominik si Abel au realizat 3 puncte din 7 partide. De la CS. Vointa Satu Mare a aparticipat Marc Claudiu.

Turneul B-open pentru copii nelegitimati sub 14 ani, Au concurat 44 de participanti. C.S.Vointa Satu Mare a fost reprezentat de 7 copii, majoritatea copii de 6-7 ani: Sabo Daria, Buta Dragos, Andreica David, Nasui Patric, Toth Rares, Gyorfi Jonatan si Gyori Stefan. Sabo Daria a obtinut locul 1 la fete 10 ani, Jonatan Gyorfi locul 3 la categoria baieti sub 10 ani, Andreica David locul 3 la categoria baieti sub 8 ani.

Turneul C- la care au participat 11 copii sub 6 ani. CS Vointa Satu Mare a fost reprezentat de Muntean Cristian (5 ani si 4 luni), care l-a primul turneu din cariera a obtinut 5 puncte din 6 partide(victorie directa la ocupantul primului loc) clasandu-se in final, dupa criteriile departajare, pe locul 2.

Copii de la cele doua cluburi sunt pregatiti de Sarivan Margareta si Muntean Ciprian.

Felicitari tuturor copiilor pentru rezultate, multumesc parintilor pentru sustinere si incurajare.

”Tin sa subliniez foarte buna organizare a Festivalului, inimosii organizatori Negrea Eugen si Griga Lucian fiind la inaltime! Felicitari si asteptam cu nerabdare sa participam la editia a-II-a!” a transmis antrenorul Ciprian Muntean.