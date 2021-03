=

Dacă n-ați văzut sceneta lui Horațiu Mălăele încă n-ați pierdut nimic. Dar dacă nici acum nu deschideți https://www.youtube.com/watch?v=RKEBTUBnQrs atunci sunteți niște ignoranți și nu aveți cum să înțelegeți zbaterile mele de a calcula situațiile posibile din lupta pentru titlu sau retrogradare, respectiv grupa ce se luptă pentru titlu și cea pentru evitarea retrogradării. E dificil! Vă dați seama că se dau trei puncte pentru victorie și numai unul pentru egal. Și astea trei puncte nu sunt trei puncte decât pentru ultimele meciuri căci pentru cele din urmă sunt numai un punct și jumătate, care punct și jumătate la sfârșit se rotunjește… off, off…

Să înțeleg că între timp ați urmărit sceneta „Calculele” așa că putem trece să ne folosim logica. Se dă: mai sunt trei etape din parcursul regulat; fiecare din cele trei echipe din fruntea clasamentului joacă cu celelalte două; FCSB are ambele jocuri acasă, iar CFR-ul ambele în deplasare; cel mai greu joc în afara întâlnirilor directe îl are FCSB-ul, cu Sepsi în deplasare, ardelenii și oltenii având sarcini mai ușoare, acasă cu Dinamo, respectiv UTA; după aceste trei etape punctele se vor înjumătății; faptul că punctajul echipelor se rotunjește superior nu are nici o influență asupra clasamentului final deoarece la punctaj final egal se scade acea jumătate de punct primită bonus. Parametri ajutători: fiecare își cunoaște și își poate studia adversarul direct și cel potențial; se cunosc datele și ordinea jocurilor. Parametri perturbatori: haosul din conducerea federației; arbitrajele; schimbările de pe băncile tehnice; influențe politico-antreprenoriale (din fericire astea sunt mult diminuate); casele de pariuri; etc. Se cere: campioana.

De aici încolo fiecare ne putem alege firul logic în funcție de capacitate de analiză, implicare emoțională (iubire, ură, dorință…). Dacă mă întrebați pe mine, verdictul meu este CFR Cluj. Hai să vedem ce ne așteaptă în etapa asta atipică. Spun atipică pentru că începe marți și se termină duminică, având în fiecare zi cel puțin un joc (vineri și sâmbătă sunt câte două). De departe interesul nostru este focusat pe partida de vineri seara de pe Arena Națională între primele două clasate, FCSB și CFR. Indiferent de rezultat nimic nu este jucat. Rezultatul acestui meci trebuie judecat împreună cu rezultatele jocurilor Univ. Craiova – FCSB de etapa viitoare și Univ. Craiova – CFR din ultima etapă. Pentru ca oltenii să mai aibă vreo șansă este imperios necesar ca în minicampionatul acesta de trei jocuri între trei echipe, ei să ocupe în final locul întâi cu diferență de punct(e) față de urmăritoare. În acest scop le va fi necesar, dar nu obligatoriu, un scor egal între cele două combatante de vineri.

Celelalte jocuri: Astra – Botoșani (joi), Argeș – Academica (sâmbătă după-amiaza), Sepsi – Gaz Metan (duminică), Viitorul – Chindia (miercuri) – toate acestea în lupta pentru obținerea unui loc în grupa ce va lupta pentru titlu), respectiv Voluntari – Hermanstadt (vineri după-amiază) și Poli. Iași – Dinamo – în lupta pentru evitarea retrogradării. Poate unii se întreabă de ce o mai iau în calcul pe Poli. Răspunsul îl vom avea sâmbătă seară după partida din Târgul Ieșilor. Faptul că diferența de puncte dintre combatante se va reduce la jumătate și că pe banca moldovenilor a ajuns un antrenor cu „antecedente” mă fac să le dau ceva șanse.

Am lăsat intenționat deoparte partida de la Craiova, astăzi, în deschiderea etapei, deoarece UTA este în stare de surprize în deplasare. Dacă oltenii nu bat. Toată teoria mea de acum două-trei paragrafe este inutilă și neavenită.

Gruiță Ienășoiu