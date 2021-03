CSM Satu Mare, meci de totul sau nimic cu Sportul Șimleu

CSM Satu Mare începe sâmbătă sezonul 2021 al Ligii a 3-a. Trupa lui Ritli va juca sâmbătă acasă cu Sportul Șimleu pe stadionul Olimpia de la ora 15.

E un meci extrem de important pentru sătmăreni care se ocupă penultimul loc în serie și speră să obțină toate punctele pentru a mai spera la evitarea retrogradării.

În schimb gruparea de sub Măgură reia campionatul de pe locul 6, având 13 puncte acumulate, însă îşi propune să aibă un parcurs şi mai bun în retur. Conducerea mizează pe faptul că jucătorii au acumulat experienţă la acest nivel, iar lotul a devenit mai puternic, odată cu achiziţiile din iarnă.

“Ne-am pregătit bine în iarnă, echipa a avut evoluţii bune în partidele amicale şi avem aşteptări mai mari de la a doua parte de campionat. În mod normal, exprimarea echipei trebuie să fie alta, având în vedere experienţa acumulată de jucători şi faptul că lotul s-a întărit în pauza competiţională. Suntem încrezători că echipa va arăta mai bine. Sperăm să nu avem probleme cu COVID-19”, ne-a declarat Ioan Gurzău.

Şase puncte are avans Sportul Şimleu faţă de prima echipă de sub linie – CSM Satu Mare.

Obiectivul grupării de sub Măgură rămâne salvarea de la retrogradare, însă în a doua parte a campionatului, şimleuanii îşi mai propun un lucru, să pregătească stagiunea următoare.

“Nu ar trebui să avem probleme cu menţinerea în Liga a III-a, dar noi vom încerca să atacăm o clasare mai bună. În acest minicampionat, noi vrem să le vedem valoarea la unii jucători, să vedem pe care putem conta în campionatul următor. În funcţie de asta vom şti ce trebuie să facem pentru sezonul următor”, a precizat preşedintele de la Sportul Şimleu.

La fel și pentru CSM Satu Mare, obiectivuk e clar, salvarea de la retrogradare iar antrenorul Ritli Zoltan se declară optimist în ciuda problemelor medicale din lotul echipei sale.

Partida CSM SATU MARE-Sportul Șimleu va fi transmisă sâmbătă de la ora 15 pe canalul de facebook a csm satu mare.

În tur Sportul Șimleu s-a impus cu 2-1 după un meci în care sătmărenii au condus cu 1-0 și au ratat ocazii rarisime.