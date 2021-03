Cu primarul Marian Torok, despre Medieșu Aurit, la Actualitatea sătmăreană

Primarul comunei Medieșu Aurit, Marian Torok, a fost invitat, în premieră, marți seara la emisiunea Actualitatea sătmăreană moderată de Florin Mureșan.

Acesta a vorbit despre situația actuală cauzată de pandemie, de proiectele demarate în primul său mandat de primar sau de problemele moștenite. Nu a ocolit nici subiectul castelului din localitate, pe care l-ar vrea reabilitat cât mai curând, sau a cuptoarelor dacice, ca atracții turistice și de asemenea a anunțat că în scurt timp vor începe lucrările la noul pod peste Someș, de la Potău.

Medieșu Aurit, pe harta turistică a județului

Primarul Marian Torok a declarat că își dorește ca în acest mandat al său să pună comuna Medieșu Aurit pe harta turistică a județului.

”Avem castelul, cuptoarele dacice, mai e și pălinca din zonă care e chiar un brand cunoscut în toată lumea, e și festivalul Rozmarin în colțu’ mesii… cred că avem cu ce să atragem turiștii. Avem cel mai mare sit de cuptoare dacice și Castelul, care încă nu a putut fi restaurat la fel ca și cel din Carei sau Cetatea din Ardud deoarece ne-am trezit cu o sentință judecătorească prin care Prințul Paul l-a revendicat. Ne-am judecat și am câștigat după lungi procese. De un an e în proprietatea Primăriei Medieș și încercăm să găsim fonduri pentru a-l reabilita sau măcar deocamdată să-l conservăm. De ce n-am visa și noi la un festival ca și Electric Castle, ce are Bonțida în plus față de Medieșu Aurit?!”, a punctat primarul Torok.

Drumuri încă neîntabulate!

Întrebat despre starea drumurilor din comună, primarul Torok a surprins cu afirmația sinceră că deși suntem în anul 2021 ”drumurile comunei nu sunt întabulate!”.

”Cum să vrem să accesăm fonduri când încă nu avem toate drumurile comunei întabulate. De aici și modul greoi în care am început reabilitarea lor. În plus vrem să lucrăm firesc, adică să introducem apa și canalizarea și apoi să asfaltăm. Muncim la aceste proiecte și sper că ce am promis în campanie legat de acest subiect să și realizez în acest mandat!”, a amintit primarul Marian Torok.

Încep lucrările la podul peste Someș

Proiectul podului peste Someș, de la Potău la Cărășeu, e gata, urmează licitația și apoi execuția.

”Podul va lega localitatea Potău de Cărășeu. Practic, e un drum județean care se termină în dig și nu e normal acest lucru fără să aibă continuitate…Așa că era mare nevoie de acest pod, undeva la finalul lunii aprilie vom semna contractul de finanțare. Va lega practic zona Codrului de zona Oașului, pentru navetiști va fi mai ușor… Numai avantaje vor fi cu acest pod”, a declarat primarul comunei Medieș. Acesta a recunoscut că pentru finanțarea lucrărilor la pod așteaptă un ajutor real și de la Consiliul Județean.

”Vedem care va fi bugetul pe acest an, dar sper ca alocările de la județ să cuprindă și o parte din cofinanțarea noastră la podul peste Someș. Nu e doar podul Medieșului, ci e al județului Satu Mare”, a punctat Marian Torok.

Vreau să mulțumesc pe toată lumea a declarat tânărul primar al Medieșului. Aflat la începutul carierei sale politice, Marian Torok a dezvăluit că în ciuda problemelor legate de pandemie va încerca să-și ducă la bun sfârșit planurile sale din programul cu care a candidat anul trecut .

”La alegerile următoare vreau să merg cu capul sus în fața alegătorilor și să le spun: În 2020 la alegeri am promis următoarele, ia să vedem ce am realizat și ce nu. Și dacă există explicații pentru ce nu am putut eu să fac…Atât îi rog pe medieșeni să aibă puțină răbdare căci eu nu pot să fac acum în șase luni de la alegeri ce nu s-a făcut de ani de zile în comună. Suntem în secolul 21 și noi la Medieș nu avem nomenclator stradal, nu avem, repet, drumurile comunale, abia acum am reușit întabularea a 7 km de drum.. așa că ce să vorbim de apă, canal dacă lucruri elementare nu s-au făcut…Cred că suntem singura localitate din județ cu drumurile neîntabulate!”, a mărturisit Marian Torok.

Înregistrarea emisiunii Actualitatea sătmăreană de marți seara poate fi urmărită pe pagina de facebook a Nord Vest TV.