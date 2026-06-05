Neatenția în trafic, traversările riscante și lipsa de precauție continuă să producă victime pe drumurile din județ

Ziua de 4 iunie a adus o nouă serie de incidente rutiere în județul Satu Mare, soldate cu persoane rănite și intervenții ale polițiștilor rutieri. În municipiile Carei și Satu Mare, două femei au fost accidentate în împrejurări diferite, iar pe centura municipiului Satu Mare un motociclist a ajuns la spital după ce și-a pierdut controlul asupra vehiculului. Deși niciunul dintre conducătorii implicați nu consumase alcool, evenimentele readuc în atenție vulnerabilitatea participanților la trafic și importanța respectării regulilor de circulație.

Pieton accidentat pe trecerea de pietoni la Carei

Primul incident s-a produs în municipiul Carei, în jurul orei 08:20, pe strada Ignișului. Potrivit primelor cercetări efectuate de polițiștii rutieri, un bărbat în vârstă de 61 de ani, aflat la volanul unui autoturism, a acroșat o femeie de 38 de ani din Sanislău, care traversa regulamentar strada pe trecerea de pietoni.

În urma impactului, femeia a suferit răni ușoare și a fost transportată la spital pentru investigații și îngrijiri medicale. Testarea conducătorului auto cu aparatul etilotest a indicat un rezultat negativ.

Cazul este cercetat în continuare pentru stabilirea exactă a circumstanțelor producerii accidentului.

Accident urmat de părăsirea locului faptei în municipiul Satu Mare

La câteva ore distanță, în jurul prânzului, polițiștii rutieri din Satu Mare au fost sesizați de o femeie de 63 de ani cu privire la un accident produs pe strada Mareșal Averescu.

Din verificările efectuate a reieșit că femeia ar fi fost surprinsă și accidentată de un autoturism în timp ce traversa neregulamentar strada, în apropierea unei intersecții. Situația a fost agravată de faptul că șoferul implicat a părăsit locul accidentului imediat după producerea acestuia.

În urma investigațiilor desfășurate cu operativitate, polițiștii au identificat conducătoarea autoturismului ca fiind o femeie de 37 de ani din localitatea Micula. Și în acest caz, testarea alcoolscopică a avut rezultat negativ.

Victima a suferit leziuni și s-a prezentat la o unitate medicală pentru acordarea îngrijirilor necesare, iar polițiștii continuă cercetările pentru clarificarea tuturor aspectelor legate de producerea evenimentului și de împrejurările în care șoferița a părăsit locul accidentului.

Motociclist rănit pe varianta de ocolire a municipiului Satu Mare

Cel de-al treilea eveniment rutier s-a produs la ora 14:23 pe Drumul Național 19H, pe varianta ocolitoare a municipiului Satu Mare.

Potrivit datelor preliminare, un motociclist în vârstă de 38 de ani, din Vetiș, și-ar fi pierdut echilibrul și ar fi căzut pe carosabil din cauza unor preocupări care i-ar fi distras atenția de la conducerea vehiculului.

Impactul s-a soldat cu vătămarea corporală a bărbatului, acesta fiind transportat la spital pentru îngrijiri medicale. Testarea cu aparatul etilotest a confirmat că motociclistul nu consumase alcool.

Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate cauzele producerii accidentului.

O nouă zi care confirmă riscurile din trafic

Cele trei evenimente produse în interval de numai câteva ore evidențiază, încă o dată, cât de fragile sunt echilibrele din trafic. Fie că este vorba despre neacordarea priorității pietonilor, traversări neregulamentare sau momente de neatenție la volan ori pe motocicletă, consecințele pot fi dramatice.

Polițiștii reamintesc tuturor participanților la trafic că respectarea regulilor de circulație, atenția permanentă și conduita preventivă reprezintă cele mai eficiente măsuri pentru prevenirea accidentelor și protejarea vieții.