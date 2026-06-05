EXTINDERE REŢELE DE CANALIZARE ÎN COMUNA CĂLINEŞTI OAŞ, JUD. SATU MARE

Anunțuri 05.06.2026 13:59
EXTINDERE REŢELE DE CANALIZARE ÎN COMUNA CĂLINEŞTI OAŞ, JUD. SATU MARE

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            COMUNA CĂLINEŞTI OAŞ cu sediul în loc. Călineşti Oaş, str. Principală, nr. 1, Jud. Satu Mare, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare pentru proiectul :

„EXTINDERE RETELE DE CANALIZARE ÎN COMUNA CĂLINEŞTI OAŞ, JUD. SATU MARE” propus în comuna Călineşti Oaş, loc. Călineşti Oaş, Lechinţa, Coca, şi Păşunea Mare, Judeţul Satu Mare – TITULAR : COMUNA CĂLINEŞTI OAŞ

           Decizia autorităţii de mediu, precum şi informaţiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului din Municipiul Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân, nr. 8/B, în zilele de luni-joi între orele 8-1630, vineri între orele 8-14, la următoarea adresă de internet http://djmsm.anmap.gov.ro , precum şi la sediul titularului – COMUNA CĂLINEŞTI-OAŞ, JUDEŢUL SATU MARE.

           Observaţiile / contestaţiile publicului se primesc la sediul autorităţii competente pentru Protecţia Mediului din Municipiul Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân, nr. 8/B, judeţul Satu Mare, în termen de 10 zile de la publicarea pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului.

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