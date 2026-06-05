Întristare profundă în Țara Oașului și în mediul academic românesc. Doamna prof. univ. dr. Maria Banciu, fiică a meleagurilor oșenești, a trecut la cele veșnice, lăsând în urmă o viață dedicată cunoașterii, educației și formării generațiilor de juriști.

Născută la 16 martie 1947, în Negrești-Oaș, în inima Țării Oașului, Maria Banciu a purtat întotdeauna cu demnitate și mândrie rădăcinile sale oșenești. Spiritul de muncă, seriozitatea și atașamentul față de valorile autentice ale locului natal au însoțit-o pe întregul parcurs al unei remarcabile cariere universitare și științifice.

A absolvit în anul 1971 Facultatea de Drept a Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, iar în anul 1995 a obținut titlul de doctor în drept civil. Din anul 1991 a fost cadru didactic titular la Facultatea de Drept din Cluj-Napoca a Universității Creștine „Dimitrie Cantemir” din București, unde și-a desfășurat activitatea cu profesionalism și dăruire, ocupând totodată și funcția de prodecan.

De-a lungul carierei sale, a contribuit în mod esențial la formarea multor generații de studenți și specialiști în domeniul juridic. Activitatea sa didactică și științifică s-a concretizat în lucrări de referință, dintre care se remarcă „Dreptul familiei” și „Reprezentarea în actele juridice civile”, opere care au rămas repere valoroase pentru studiul și practica dreptului.

Prin plecarea sa dintre noi, Țara Oașului pierde una dintre personalitățile sale de seamă, un om al școlii și al valorilor autentice, care a făcut cinste locului în care s-a născut și pe care l-a reprezentat cu onoare în întreaga sa activitate.

În aceste momente de grea încercare, transmitem sincere condoleanțe familiei îndoliate, apropiaților și tuturor celor care au cunoscut-o și au prețuit-o.

Dumnezeu să o odihnească în pace și să îi așeze sufletul în lumina Sa cea veșnică!