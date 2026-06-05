



În dimineața zilei de 5 iunie, în jurul orei 05.30, pompierii militari sătmăreni au intervenit pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o locuință din localitatea Petea.





La locul solicitării au fost mobilizate două autospeciale de stingere cu apă și spumă și un echipaj de prim ajutor, încadrate cu 13 cadre militare din cadrul Detașamentului de Pompieri Satu Mare.





La sosirea forțelor de intervenție, incendiul se manifesta generalizat la nivelul locuinței. Pompierii au acționat pentru localizarea și lichidarea focului, reușind să împiedice propagarea acestuia la construcțiile învecinate.





În urma incendiului, locuința a ars în totalitate pe o suprafață de aproximativ 30-40 de metri pătrați. Din fericire, nu au fost înregistrate victime.





Cauza probabilă de producere a incendiului a fost stabilită ca fiind un scurtcircuit electric.





Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Someș” al județului Satu Mare reamintește cetățenilor importanța verificării periodice a instalațiilor electrice și utilizării acestora în condiții de siguranță, pentru prevenirea producerii incendiilor.