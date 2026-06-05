La mulți ani, Ioan Tibil!

Există oameni care își lasă amprenta asupra comunității prin profesionalism, echilibru și devotament față de semenii lor. Un astfel de om este Ioan Tibil , care sărbătorește astăzi o frumoasă aniversare.

De-a lungul anilor, domnia sa a ocupat cu responsabilitate și demnitate importante funcții publice, fiind atât prefect, cât și subprefect al județului Satu Mare, contribuind la buna funcționare a instituțiilor și la dezvoltarea comunității locale. În prezent, continuă să fie implicat activ în viața spirituală și comunitară, în calitate de membru mirean al Adunării Eparhiale a Episcopia Ortodoxă Română a Maramureșului și Sătmarului.

La acest ceas aniversar, îi transmitem cele mai sincere urări de sănătate, liniște sufletească, bucurii alături de cei dragi și puterea de a continua să fie un reper de seriozitate, credință și implicare în viața comunității.

Colectivul Gazeta de Nord Vest și Nord Vest TV îi urează un călduros „La Mulți Ani!”, ani binecuvântați, împliniri pe toate planurile și multe motive de bucurie în fiecare zi!