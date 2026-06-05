Zeci de pompieri, polițiști, jandarmi și forțe speciale intervin în zona Danei 78, după explozia unei drone maritime naufragiate. Populația a fost avertizată prin RO-ALERT să evite litoralul pe o rază de aproximativ un kilometru.

Un incident deosebit de grav și cu implicații majore pentru siguranța publică s-a produs joi dimineață în Portul Constanța, unde o dronă maritimă naufragiată, descoperită în Dana 78, s-a autodetonat în jurul orei 10:30. În fața unui eveniment cu un grad ridicat de complexitate și cu potențial risc pentru populație, autoritățile au activat imediat Planul Roșu de Intervenție, mobilizând impresionante resurse umane și logistice pentru gestionarea situației.





Până la această oră, nu au fost raportate victime, însă amploarea măsurilor dispuse reflectă seriozitatea cu care instituțiile statului tratează incidentul.

Mobilizare masivă a structurilor de intervenție

La locul exploziei au fost trimise aproximativ 80 de cadre ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență Constanța, sprijinite de un dispozitiv complex format din autospeciale de stingere, echipaje medicale SMURD, ambulanțe ale Serviciului de Ambulanță Județean, echipaje CBRN specializate în intervenții chimice, biologice, radiologice și nucleare, precum și mijloace de transport pentru victime multiple.





Dispozitivul de intervenție include, de asemenea, scafandri, unități de comandă mobilă, containere multirisc și un Punct Medical Avansat, pregătit să gestioneze eventuale situații de urgență cu un număr mare de victime.

În paralel, aproximativ 20 de jandarmi, 35 de polițiști și 42 de polițiști de frontieră, sprijiniți de trei ambarcațiuni, asigură securizarea perimetrului și desfășurarea măsurilor operative.

Raed Arafat se deplasează la Constanța

Având în vedere evoluția situației, secretarul de stat în Ministerul Afacerilor Interne și șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, se deplasează la Constanța împreună cu o echipă de specialiști din cadrul DSU și IGSU pentru coordonarea intervenției și evaluarea situației din teren.

Prezența conducerii operative la fața locului evidențiază importanța și sensibilitatea incidentului, în contextul în care natura exactă a dronei și circumstanțele în care aceasta a ajuns în zona portuară fac obiectul unor verificări complexe.

Elicoptere SMURD și Black Hawk în misiune de recunoaștere

Pentru monitorizarea situației și obținerea unei imagini complete asupra zonei afectate, a fost dispusă decolarea unui elicopter SMURD pentru misiuni de recunoaștere aeriană.

În sprijinul operațiunilor a fost mobilizat și un elicopter Black Hawk din baza de la Tulcea, capabil să ofere suport logistic și operațional într-un scenariu cu risc ridicat.





La intervenție participă și structuri specializate din cadrul Serviciului Român de Informații și Ministerului Apărării Naționale, care acționează integrat alături de forțele Ministerului Afacerilor Interne pentru securizarea zonei și eliminarea oricăror pericole suplimentare.

Planul Alb activat la spital. Populația, avertizată prin RO-ALERT

Ca măsură de precauție, autoritățile sanitare au activat Planul Alb la unitatea medicală din municipiul Constanța, asigurând astfel capacitatea de răspuns rapid în eventualitatea apariției unor victime.

În paralel, cetățenii din județele Constanța și Tulcea au primit mesaje RO-ALERT prin care au fost informați să evite zona de coastă pe o rază de aproximativ un kilometru și să respecte indicațiile autorităților.

Pentru reducerea riscurilor, a fost dispusă evacuarea preventivă a persoanelor aflate în apropierea perimetrului considerat vulnerabil.

Anchetă în desfășurare și monitorizare permanentă

Autoritățile subliniază că situația este monitorizată în permanență, iar măsurile operative sunt adaptate în funcție de evoluția evenimentelor și de concluziile specialiștilor implicați în anchetă.





În acest moment, prioritatea absolută rămâne protejarea populației și eliminarea oricărui risc suplimentar. Reprezentanții structurilor de intervenție fac apel la calm și responsabilitate, solicitând cetățenilor să evite zona și să se informeze exclusiv din surse oficiale.

Misiunea este în plină desfășurare, iar autoritățile anunță că vor comunica public noi informații pe măsură ce acestea vor fi confirmate și verificate.