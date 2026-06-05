La mulți ani, părinte Alin Ionuț Vraja!

Astăzi este o zi specială pentru părintele Vraja Ionut Alin, de la Parohia Ortodoxă “Sfinții Apostoli Petru și Pavel” Mărtinești , care împlinește o frumoasă vârstă, prilej de bucurie pentru familie, credincioși și pentru toți cei care îi apreciază activitatea pastorală și filantropică.

Deși este un preot tânăr, părintele Alin Ionuț Vraja s-a remarcat printr-o implicare deosebită în sprijinirea celor aflați în nevoie, în special a copiilor proveniți din familii defavorizate. Cu multă dăruire și dragoste creștină, a transformat grija față de aproapele într-o adevărată misiune de viață, desfășurând numeroase acțiuni caritabile menite să aducă speranță și sprijin celor mai vulnerabili membri ai comunității.

Un exemplu grăitor al acestei implicări este proiectul „Vraja Legumelor”, o grădină cultivată cu suflet și responsabilitate, din care pleacă zilnic legume și fructe către copiii și familiile care au nevoie de ajutor. Prin această inițiativă, părintele demonstrează că adevărata credință se trăiește prin fapte, iar generozitatea poate schimba destine și poate aduce lumină în viețile celor încercați.

La ceas aniversar, îi dorim părintelui Alin Ionuț Vraja sănătate deplină, putere de muncă, bucurii alături de cei dragi și binecuvântare în toate proiectele pe care le desfășoară în slujba lui Dumnezeu și a oamenilor.

Colectivul Gazeta de Nord Vest și Nord Vest TV îi transmite cele mai sincere urări de „La Mulți Ani!”, viață îndelungată, împliniri și mult har în misiunea sa pastorală și filantropică!