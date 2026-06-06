Peste 220 de sancțiuni aplicate de polițiștii sătmăreni într-o singură zi. Amenzi de peste 80.000 de lei

Locale 06.06.2026 11:36
Peste 220 de sancțiuni aplicate de polițiștii sătmăreni într-o singură zi. Amenzi de peste 80.000 de lei


Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare au desfășurat, în data de 4 iunie, acțiuni pentru menținerea ordinii și siguranței publice, precum și pentru creșterea siguranței rutiere pe raza județului.

În cadrul activităților desfășurate pentru prevenirea și combaterea faptelor antisociale, oamenii legii au aplicat peste 30 de sancțiuni contravenționale, valoarea totală a amenzilor depășind 20.000 de lei.

De asemenea, polițiștii rutieri au desfășurat acțiuni de supraveghere, fluidizare și control al traficului rutier, în urma cărora au fost aplicate peste 190 de sancțiuni contravenționale. Valoarea acestora a depășit 60.000 de lei.

În total, în urma acțiunilor derulate la nivelul județului, au fost aplicate peste 220 de sancțiuni contravenționale, în valoare de peste 80.000 de lei.

Reprezentanții IPJ Satu Mare transmit că astfel de activități vor continua și în perioada următoare, având ca obiectiv prevenirea faptelor care afectează ordinea publică și creșterea gradului de siguranță pentru cetățeni și participanții la trafic.

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