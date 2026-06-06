Colectare deșeuri electrice și electronice astăzi în Satu Mare. Trei puncte fixe îi așteaptă pe cetățeni

Locale 06.06.2026 11:27
Colectare deșeuri electrice și electronice astăzi în Satu Mare. Trei puncte fixe îi așteaptă pe cetățeni


Sătmărenii sunt invitați astăzi, 6 iunie, să predea gratuit deșeurile electrice și electronice în cadrul campaniei de colectare organizate de Primăria Municipiului Satu Mare.

Acțiunea se desfășoară în trei puncte fixe amenajate în municipiu, unde pot fi aduse aparate electrice și electronice uzate, indiferent de dimensiunea acestora, de la telefoane și electrocasnice mici până la televizoare, calculatoare sau alte echipamente scoase din uz.

Campania este organizată de Primăria Municipiului Satu Mare în parteneriat cu operatorul autorizat The Green Project, cu sprijinul OIREP Eco Positive, și are ca scop încurajarea colectării selective și protejarea mediului prin reciclarea corespunzătoare a deșeurilor electrice și electronice.

Reprezentanții administrației locale îi încurajează pe cetățeni să profite de această oportunitate pentru a elimina în mod responsabil aparatele vechi pe care nu le mai folosesc.

Calendarul complet al colectărilor în puncte fixe programate în anul 2026 poate fi consultat la adresa: https://infosm.ro/i/PuncteFixeColectare2026

PrimaSM urmărește constant inițiativele de protecție a mediului și încurajează implicarea comunității în acțiuni care contribuie la un oraș mai curat și mai responsabil.

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