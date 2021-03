Discuții despre construirea unui bazin de înot la Satu Mare

Vicepreședintele Comitetului Olimpic și Sportiv Român, totodată președintele Federației Române de Natație și Pentatlon Modern, doamna Camelia Alina Potec se află în această săptămână într-un turneu de promovare a înotului în mai multe județe din vestul și nord –vestul României.

Aceasta s-a aflat marți la Baia Mare și Satu Mare iar miercuri a ajuns la Oradea unde a avut întâlniri cu oficialitățile locale precum și cu antrenorii de la secțiile de înot .

La Satu Mare, Camelia Potec, însoțită de antrenorul Călin Mazilu de la CSM Satu Mare s-a întâlnit cu primarul municipiului Satu Mare, Kereskenyi Gabor.

”Am avut plăcerea de a mă întâlni azi cu președinta Federației Române de Natație și Pentatlon Modern, campioana olimpică Camelia Potec. Vizita la Satu Mare a Cameliei Potec nu este una întâmplătoare, viitorul natației în municipiul Satu Mare este promițător, iar demersurile privind construcția unui bazin acoperit sunt pe drumul cel bun!” a transmis primarul Kereskenyi Gabor pe pagina personală de facebook.

”Să dea Domnu’ să fim sănătoși ! Susținere există pentru ca în municipiul Satu Mare să se construiască un bazin de înot. Mulțumesc doamnei Potec Camelia , Președinta Federației Române de Natație și Pentatlon Modern și domnului Primar Gábor Kereskényi , Satu Mare în mișcare!! Satu Mare se dezvoltă sănătos!!” a fost mesajul inimosului antrenor Călin Mazilu după întâlnirea avută la Primăria Satu Mare.

Se pare că s-au dat asigurări că la Satu Mare va fi finanțată construirea unui bazin acoperit și s-a lansat ideea preluării și modernizării bazinului din incinta Taberelor Școlare. De altfel baza sportivă de la Tabere ar putea intra într-un circuit în zonă alături de stadionul de fotbal al LPS de la baza Dinamo.

Potec vrea bazine în fiecare oraș din țară

Camelia Potec, medaliată cu aur la Jocurile Olimpice de la Atena 2004, a declaratîn mai multe rânduri , că îşi propune introducerea înotului ca disciplină obligatorie în şcoli prin fundaţia pe care înfiinţat-o în urmă cu trei ani.

“Fundaţia care îmi poartă numele are o misiune grea, o misiune pe termen foarte lung, şi anume introducerea înotului ca disciplină obligatorie în şcoli. Că este vorba de 10, 20 sau 30 de ani, ne dorim ca la sfârşit să putem spune că ne-am îndeplinit misiunea şi că înotul este obligatoriu în grădiniţe, şcoli, licee şi, de ce nu, în universităţi. Prin proiectul care se numeşte “Ora de înot” dorim să realizăm campanii care să implice Ministerul Tineretului şi Sportului, Ministerul Educaţiei, Ministerul Sănătăţii şi chiar Academia de Educaţie Fizică şi Sport cu ajutorul cărora să intrăm în unităţile de învăţământ pentru a promova introducerea înotului ca disciplină obligatorie”, a spus Potec, preşedinte a Federaţiei Române de Nataţie şi Pentatlon Modern (FRNPM).

Din păcate la fel ca și acum trei ani la lansare acelui proiect , și acum în 2021 principalul impediment al introducerii înotului în şcoli îl reprezintă lipsa bazinelor. “La nivel de federaţie am încercat să facem un demers în acest sens, iar Ministerul Educaţiei ne-a răspuns că are deschiderea către promovarea înotului în şcoli dar, din păcate, nu au bazine. Dar noi, ca fundaţie, vom începe cu şcolile care au bazine în apropiere, fie că sunt de 25 m sau de 50 m. Iar când vom avea exemple de succes, atunci îi vom atrage alături de noi pe ceilalţi părinţi şi apoi autorităţile locale pentru a construi asemenea bazine. Nu e o misiune imposibilă, pentru că avem exemplul vecinilor noştri, cei din Ungaria. Avem şi strategia lor, dar este nevoie de sprijinul Guvernului şi al autorităţilor locale. Încet-încet vom reuşi să realizăm ceea ce ne propunem”, a afirmat la lansarea proiectului fosta campioană.

“Trebuie să avem bazine în toate oraşele, mai întâi în cele mari, iar apoi şi în cele mai mici. Vom face şi o hartă a bazinelor de 25 şi 50 de metri din România, unde fiecare părinte poate vedea orarul, instructorii şi toate detaliile, pentru a-şi putea duce copiii la înot” a mai declarat Camelia Potec.

Să sperăm că în ciuda problemelor financiare legate de pandemie se vor găsi resurse pentru ca ideile Cameliei Potec să fie puse în practică…Din păcate Satu Mare nu are un bazin nici măcar semiolimpic funcțional. In schimb antrenorul Călin Cici Mazilu are un lot de copii extrem de valoros , cu performanțe deosebite obținute în ultimii ani…