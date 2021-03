Florin Fabian, antrenorul revelație al începutului de sezon

Fotbal Comuna Recea are un început surprinzător de bun în acest an, numai cu rezultate pozitive. Deși maramureșenii vor fi în lupta pentru evitarea retrogradării, au reușit prestații de apreciat, iar cea mai recentă e și cea mai importantă: 1-0 cu Universitatea Cluj.

Sătmăreanul Florin Fabian este, poate, antrenorul-revelație al începutului de an în Liga 2, iar la finalul partidei cu ardelenii a recunoscut care a fost strategia, în meciul cu o echipă care vrea în play-off-ul campionatului și promovarea. A încercat să îi închidă pe băieții lui Costel Enache și i-a ieșit. În plus, Fotbal Comuna Recea a avut și alte câteva oportunități, pe lângă golul din minutul 54, de la 11 metri, al lui Marius Coman.

”A fost un meci bun făcut de noi, chiar foarte bun în unele momente ale jocului. Am dominat teritorial minute bune pe un asemenea teren și ne-am creat ocazii mult mai multe decât adversarii. Am încredere în băieți și am realizat multe până acum. Am jucat cu trei echipe cu buget de Liga 1, am făcut cinci puncte și sunt convins că nu ne vom opri aici.

Trebuie să rămânem în continuare echilibrați, să pregătim fiecare joc bine și să obținem puncte. Există o stare de spirit bună la Recea și asta se vede și în teren. Meciul a fost câștigat cu sufletul, dar și cu mintea. Le-am cerut băieților să joace cu determinare, dar să și gândească fiecare moment al jocului.

Știam că U Cluj joacă doar cu mingi lungi, asta este se pare tactica lor pentru a promova în Liga 1, și le-am cerut jucătorilor să nu dea spații adversarilor”, a declarat Florin Fabian, citat de Glasul Maramureșului.

Recea, cinci puncte în trei meciuri

În 2021, Fotbal Comuna Recea a mai pus piedică unei alte echipe importante, CS Mioveni, cu care a remizat, 1-1, în deplasare. Tot un egal au scos elevii lui Florin Fabian și în primul meci, de pe teren propriu, cu Concordia Chiajna, 0-0.

Grație celor cinci puncte luate în primele trei meciuri sub comanda lui Florin Fabian, Fotbal Comuna Recea a mai urcat în ierarhia Ligii 2. Așa se face că acum se află pe poziția a 13-a, cu 19 puncte în 16 meciuri.

Trei meciuri mai are formația din Recea în sezonul regular, cu Farul (deplasare), CSM Reșița (acasă) și Ripensia (deplasare). ( sursa liga2.ro)