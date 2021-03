Ministrul Novak, mână întinsă fotbalului amator?

Ministrul Tineretului și Sportului, Eduard Novak s-a arătat dispus ca în scurt timp protocolul medical pentru anumite sporturi să fie modificat . Astfel, trecerea de la testele PCR la testele rapide nu numai că ar mai reduce din cheltuielile cluburilor dar ar da posibilitatea și echipelor din fotbalul județean și mai ales celor de copii și juniori să revină în competiții.

”Haideţi să o luăm pas cu pas. Prima oară ne zbatem să trecem de la testele PCR la antigen, ca să uşurăm puţin bugetele structurilor sportive şi federaţiilor, şi mai încolo, peste două-trei luni, să vedem cum va evolua pandemia, poate reuşim într-un procent să readucem spectatorii înapoi. Cunoaşteţi foarte bine cum este fotbalul. La teatre nu o să se strângă niciodată spectatorii în primul rând şi să ţipe la actori. La fotbal este puţin diferit şi cred că oamenii care lucrează şi analizează astfel de comportamente ştiu foarte bine de ce au luat această decizie. Dacă noi am fi ultima ţară din Europa care nu ar avea deschis, aş înţelege, dar trebuie să vedem ce se întâmplă şi în Europa şi să ne raportăm la ce se întâmplă acolo”, a declarat Novak.

Președintele AJF Satu Mare, Ștefan Szilagyi recunoaște că se vorbește deja de o lună de schimbarea protocolului medical dar că deocamdată de la FRF nu a venit nicio comunicare oficială referitoare la modalitatea repornirii campionatelor județene.

”Așteptăm și noi cu interes o decizie care să mai relaxeze restricțiile . Echipele sunt nnerăbdătoare să revină pe teren mai ales cele de liga a 4-a elite. Deja multe dintre ele și-au început pregătirile își definitivează loturile . Doar un semn de la FRF și putem porni campionatul. Noi am lucrat aici la mai multe scenarii și ne dorim ca la vară să putem da o campioană județeană!” spune președintele AJF Satu Mare, Ștefan Szilagyi.

Poziția FRF e și ea una dătătoare de speranțe… „Am solicitat Ministerului Sănătății și Ministerului Tineretului și Sportului înlocuirea testelor RT-PCR, cu testele rapide, astfel încât în luna martie toate competițiile să poată fi reluate și să oprim această pauză, de mai bine de un an de zile, pe care am avut-o ca urmare a acestei pandemii”, a anunțat președintele Federației Române de Fotbal, Răzvan Burleanu.

Dacă demersul federal și al MTS se va bucura de succes, putem spera că vom revedea fotbal de liga a 4-a. Și am zice că…miroase a iarbă proaspătă, a primăvară, a fotbal!