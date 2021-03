Recolta Dorolț, învinsă de liderul seriei a 10-a, SCM Zalău

Recolta Dorolț continuă pregătirile pentru startul Ligii a 4-a. Chiar dacă încă nu s-a anunțat nimic oficial referitor la startul competițiilor la nivelul fotbalului amator, antrenorul celor de la Dorolț, Cosmin Iuhas, e încrezător și a stabilit un program de pregătire cu partide amicale în compania unor adversari puternici.

După ce luna trecută a jucat împotriva echipei de liga a 2-a, ACS Comuna Recea, scor 0-2 , miercuri cei de la Recolta au întâlnit liderul seriei a 10-a a Ligii a 3-a, pe SCM Zalău.

Cum era oarecum de așteptat, zălăuanii s-au impus, scor 2-0, dar Recolta a dat o replică bună, la 0-0 gazdele solicitând și acordarea unei lovituri de pedeapsă.

Jalbă și Petra au marcat golurile sălăjenilor. De remarcat că oaspeții au trimis de patru ori mingea în bară!

”Am intalnit liderul seriei a 10-a a ligii a 3 –a si cred ca pentru o echipa de liga 4 am aratat bine. Am avut momente bune in prima repriză și cred că la 0-0 am avut un penalty clar neacordat de central. Una peste alta îi felicit pe băieți. Suntem multumiti de cum decurge pregatirea și mai ales de cum am arătat ca potențial în meciurile amicale. Suntem nerăbdători să începem oficial sezonul. Mi-aș dori să facem o figură frumoasă în liga a 4-a și, de ce nu, să câștigăm titlul anul acesta” ne-a spus antrenorul Cosmin Iuhas.

Recolta Dorolț- Rapolți- L.Vincze, Santai, Aspru, Iuhas, Fechete, Vonet, Gulya, Vincze D., Robotin, Faur. Au mai jucat Lăpuște,Kovacs,Pop,Aranyos,Pasca. Antrenor Cosmin Iuhas.

SCM Zalău: Bogdan Miron (’46 Andrei Pop) – Bogdan Vişan (’46 Florin Pop), Răzvan Dulap (’60 Lorant Kis), Cristian Jalbă, Iustin Ardelean (’60 Mihai Cohan), Alexandru Jula (’46 Sebastian Culda), Mihai Onicaş (’60 Denis Cubaş), Vadim Calugher (’70 Dănuţ Cozma), Sebastian Duma (’70 Răzvan Forna), Mihai Petra şi Florin Istrate. Antrenor: Marius Paşca

Sâmbătă, de la ora 13.00, SCM Zalău va disputa şi ultimul meci amical înainte de reluarea campionatului, în deplasare la Unirea Ungheni.