Claudiu Gorgan este cel mai bun alergător la întrecerea de 6 ore pe șosea

=

Sătmăreanul Claudiu Gorgan este campion la ediția 2021 la Campionatului Național de 6 ore. Sătmăreanul de la CSM Craiova a parcurs 85,57 kilometri.

”Mă simt foarte bine după această cursă. Sunt oarecum surprins pentru că am avut o cursă strategică. Am avut motivația să ating 90 de kilometri asta însemnând ritm de 4 minute pe kilometru. Traseul nu mi-a permis asta fiind multe curbe și întoarcerile pe aceeași parte.”

Claudiu Gorgan a făcut record la Naționale cu 85,75 kilometri la șase ore! Dan Alexandru Hriscu de la CSM Cluj-Napoca a fost pe doi cu 84,84 kilometri. Alexandro Stroia de la Steaua a fost pe 3 cu 81,34 killometri.

”Am fost urmărit de Dan Hrișcu un băiat cu un viitor promițător în probele lungi. A făcut o cursă fantastică! Am avut niște probleme la stomac. M-am oprit la toaletă de două ori. El a luat un avantaj de 3 minute. Asta m-a făcut să apelez la strategie. El e alergător de montană și m-am gândit că pot să câștig. Fiind mai mărunțel vântul mi-a pus probleme. Am avut răbdare și am făcut ce am fost învățat în maratoane. Cu 30 de minute până la final am făcut o rupere de ritm. Am avut 3 minute într-o viteză superioară.”

Claudiu Gorgan a avut covid 19 în februarie dar a revenit în ultimele luni pentru a face un nou record național!

”Am avut Covid și am stat două săptămâni. A fost o iarnă lungă! În ultimele două luni am făcut 700 kilometri în condiții cu temperaturi scăzute. Am prins viață când s-a mai încălzit. Am făcut un antrenament înainte de acest concurs național și am prins foarte mare încredere!” a spus Claudiu pentru aimx.ro. ( sursa aimx.ro).