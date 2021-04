Începe bătălia pentru finală!

=

CSM Satu Mare începe azi bătălia pentru o nouă finală de Liga Națională la baschet feminine.

În seria semifinală, trupa lui Miguel Lopez se duelează cu rivala FCC Baschet Arad, iar primul meci e programat miercuri seara la sala LPS Ecaterina Both.

Primele două partide de altfel ,din seria cel mai bun din cinci meciuri, se joacă pe terenul CSM ului sătmărean care pornește favorită în fața arădencelor.

Ambele jocuri și cel de azi și cel de joi vor începe la ora 19 și vor putea fi urmărite pe pagina de facebook a CSM Satu Mare.

CSM Satu Mare s-a calificat în semifinale după ce a învins clar, 2-0 cu două victorii la 50 de puncte pe U Cluj Napoca. FCC Baschet Arad a ajuns în penultimul act fără să mai joace cu Phoenix Constanța, echipa de la malul mării declarând forfeit din cauza îmbolnăvirilor cu coronavirus.

ACS Sepsi Sic Sf. Gheorghe – CSTB CSU Olimpia Brasov (21 si 22 aprilie, la Sf. Gheorghe; 26 si 27 aprilie, la Brasov)

CSM Satu Mare – FCC Baschet UAV Arad (21 si 22 aprilie, ora 19), la Satu Mare; 26 si 27 aprilie, la Arad, ora 18)

În sezonul regular sătmărencele și arădencele s-au întâlnit de două ori, ambele dispute fiind castigate de CSM SATU MARE : 59-50 şi 64-43. În decursul ultimilor 13 ani, cele două adversare s-au mai întâlnit în 54 de rânduri. Formaţia din oraşul de pe Mureş conduce disputa cu 29 de succese.

Cu excepția lui Covile, în recuperare după accidentarea la genunchi din meciul cu Rapid, restul jucătoarelor de la CSM sunt apte pentru duelurile din semifinale, rezultatul testelor antigen fiind…negativ!

Cele două meciuri de la Satu Mare vor fi arbitrate de Mate Stretea, Vlad Potra și Lorand Bukaresti. Comisar : Radu Voina.

Veste execelentă înaintea semifinalei: Claudia Cuic-Pop în lotul de 3×3 pentru Jocurile Olimpice

Pe adresa CSM ului sătmărean a sosit luni convocarea la lotul olimpic de baschet 3×3 a României pentru Claudia Cuic –Pop.



”Baschetbalista Claudia Cuic (Pop) va reprezenta municipiul Satu Mare la Olimpiada de la Tokyo. Componentă a echipei naționale de baschet 3×3 și a CSM SATU MARE, Claudia demonstrează că CSM este un bun ambasador pentru orașul nostru. Felicitări Claudia!” este mesajul conducerii primăriei municipiului Satu Mare pe pagina de facebook.

De la Adrian Pop, spadasinul de la CS Satu Mare ce a participat la Jocurile Olimpice din 1992 de la Barcelona nu am mai avut niciun sportiv sătmărean legitimat chiar la un club din Satu Mare prezent la Olimpiadă!

În 2016, la Rio sătmăreanca Simona Pop a luat aurul la Jocurile Olimpicice , legitmiată la Steaua București iar în 2008 , Cristina Stahl, tot de la Steaua ne a reprezentat la JO Beijong. Tot de la scrimă am mai avut la Olimpiada de la Atena 2004 un reprezentant, pe Alexandru Nyisztor, legitimat la CS Crișul Oradea.

”Floretistul” Mureșan Istvan, director interimar la CSM Satu Mare

Clubul Sportiv Municipal (CSM) Satu Mare are un nou director, în persoana lui Muresan István. El îl înlocuiește pe regretatul Fogel Vasile, decedat săptămâna trecută.



Muresán István va fi director interimar și va conduce Clubul Sportiv Municipal în următoarele șase luni. Numirea sa a fost votată marți în cadrul unei ședințe extraordinare a Consiliului Local Satu Mare.

Noul director interimar al CSM Satu Mare are 29 de ani şi peste 10 ani de activitate sportivă (scrimă – floretă). Este licențiat în Educație Fizică și Sport la Universitate de Vest Vasile Goldiș și are o calificare profesională de antrenor obținută la Centrul Național de Formare și Perfecționare a Antrenorilor la București.

,,Am fost sportiv de performanță timp de zece ani legitimat la Clubul Sportiv Municipal Satu Mare, am fost membru în Centrul Olimpic Satu Mare. În acești zece ani am cucerit medalii atât pe plan național, cât și pe plan internațional. Am căpătat experiență de conducere la asociația în care sunt președinte, la asociațiile în care sunt membru în echipa de conducere. În anii trecuți, în asociații, am organizat peste 50 de evenimente de cultură, de divertisment și evenimente sportive. Ca și președinte al Clubului Sportiv Municipal Satu Mare doresc să ducem mai departe moștenirea domnului Laci bacsi și să obținem performanțe sportive cât mai bune”, a declarat Muresán István la finalul ședinței.