Istvan Kovacs va arbitra derby-ul Universitatea Craiova – FCSB

După delegarea din sferturile Ligii Europa dintre Manchester IUnited și Granada și mai ales după ce a fost anunțat că va arbitra la Euro 2020, careianul Kovacs Istvan are acum de un nou derby și n Liga 1.

Arbitrul Istvan Kovacs va conduce la centru partida Universitatea Craiova – FCSB, programată joi, la ora 19.45, în etapa a patra a play-off-ului Ligii I.

Careianul Istvan Kovacs va fi ajutat de Vasile Marinescu şi Ovidiu Artene.

Arbitru de rezervă va fi Marcel Bîrsan, iar observator Laszlo Sajtos.

Primele două meciuri de joi, Poli Iaşi – FC Viitorul şi Dinamo – FC Voluntari, din etapa a patra a play-out-ului Ligii I, vor avea următorii arbitri şi observatori:

Poli Iaşi – FC Viitorul, ora 14.30

Arbitri: Ionuţ Coza – Ciprian Florin Danşa, Imre-Laszlo Bucsi – George Cătălin Găman.

Observator: Iosif Olah

FC Dinamo – FC Voluntari, ora 17.00

Arbitri: Ovidiu Haţegan – Radu Adrian Ghinguleac, Sebastian Eugen Gheorghe – Viorel Nicuşor Flueran.Observator: Aron Huzu.

Becali despre delegarea lui Kovacs

Gigi Becali, patronul FCSB, a vorbit despre delegarea lui Istvan Kovacs, pe care l-a atacat și criticat în dese rânduri. Omul de afaceri a avut o declarație surpinzătoare, spunând că se bucură de decizia CCA și că nu crede că Istvan Kovacs va greși din nou împotriva echipei sale.

„Ce să mai zic? Ce să mai facem? Vor să arate că «Noi suntem stăpânii și facem ce vrem!» Nu avem ce să facem! Ei stăpânesc. Să facă Domnul dreptate! Ce a făcut Kovacs la meciurile cu CFR și cu Viitorul nu cred că el a vrut. Dracii l-au pus! Un om nu poate face așa ceva. Poate acum îl luminează Dumnezeu și poate arbitrează bine.

Și-apoi nici nu aveau pe cine să trimită! Mă așteptam într-un fel să-l delege pe Kovacs. El, Hațegan și Feșnic sunt arbitri valoroși. Într-un fel sunt îndoit, dar mă și bucur… E bun, dar are momente în care i se întunecă mintea. Mă bucur într-un fel, că e un arbitru că are valoare. Știu eu ce să zic? Decât un arbitru fără valoare, mai bine unul cu valoare. Dacă vrea să arbitreze corect… Ați văzut cum arbitrează în Champions League?

Nu sunt supărat. Într-un fel, chiar îmi convine! Măcar știu că e valoros. De ce ar arbitra el împotriva noastră? Nu are niciun interes! E onoarea lui în joc! Trebuie să demonstreze și să spună «Nu am nimic cu voi! Atunci am fost întunecat, am greșit!». Are posibilitatea să arate că atunci a greșit! Mie îmi pare bine că l-au delegat.

Eu am spus de ani de zile că e valoros. D-asta am fost și supărat că a greșit. Faza cu Camora nu am s-o uit niciodată în viața mea! Și după aceea, Miron sare la cap, unul dă cu capul în capul lui și se dictează penalty…

Deci una peste alta, îmi convine, chiar dacă noi am cerut să nu ne mai arbitreze! Eram supărați… Nu-ți convine ca la meciurile decisive să nu te arbitreze cineva de valoare”, a spus Becali pentru GSP.RO.

În schimb, patronul celor de la FCSB speră că la meciul cu CFR Cluj va fi condus de un alt arbitru, acuzându-l pe Kovacs că nu poate fi imparțial când vine vorba de campioana României.

„Cu CFR nu cred că e bine să ni-l dea! Nu poate să fie echidistant! Nu poate! E cu ei acolo… Dar cu altă echipă, da. Nu cred că la alte meciuri ar arbitra ca s-o ajute pe CFR! Nu ar avea de ce! Nu cred asta”, a mai spus Becali pentru GSP.