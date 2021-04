Micuții șahiști sătmăreni, pe podium la turneul “Tinerii Lei!” din Baia Mare

=

La sfârșitul săptămânii trecute a avut loc la Baia Mare turneul de sah” Tinerii Lei No.1”

Am avut parte practic de Turneul B – NELEGITIMATI sub 15 ani, si Turneul C – NELEGITIMATI sub 6 ani, iar în total au participat 69 de copii din Baia Mare, Satu Mare si Sighetu Marmației.

De la CS Voința Satu Mare s-a remarcat Cristian Muntean , învingător la cat 6 ani. La cate. Sub 8 ani, băieți, Dragoș Buta a terminat pe trei. La categoria Fete sub 10 ani : Sabo Daria – loc 2.

Locul III Suteu Mara -(A.C.S. La Bunicu Baia Mare).

De asemenea la Turneului de sah Tinerii Lei No.1 Turneul A LEGITIMATI U1900, unde au participat 77 de jucatori de la 23 de cluburi de sah din tara i-am avut remarcați pe micuții șahiști sătmăreni, Balazs Kovacs câștigător la cat sub 8 ani , pe Dominik Seletye cu un remarcabil loc 2 la cat 10 ani, ambii de la Voința.

Iar Ștefania Sălăjan de la LPS Satu Mare a câștigat concursul la categoria sub 14 ani!

Felicitări copiilor și antrenorilor!