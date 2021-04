Rally Raid / Pregătiri pentru Raliul Baja-Satu Mare

=

Echipa NSM Motorsport organizeaza etapa internationala de Rally-Raid “Baja Satu Mare” ce va avea loc in perioada 4-6 Iunie.

‘Inchiderea drumurilor publice si orchestrarea unei competitii de o asemenea talie, ce implica zeci de masini si echipaje din Europa, este o sarcina dificila pe care nu am putea-o realiza fara ajutorul echipei de voluntari.

In fiecare an acestia fac posibila desfasurarea evenimentelor in cele mai bune conditii monitorizand locatiile spectatorilor, manageriind parcul service, mentinand drumurile inchise si asistând oficialii, pilotii si echipajele acestora.

Alătură-te si tu “familiei de voluntari” și câștigă oportunitatea de a intra in inima comunității, facand parte din ea. Vezi indeaproape spectacolul, simte adrenalina raliului si traieste o altfel de experienta printre piloti de inalta clasa si motoare de sute de cai putere.

Pentru mai multe detalii scrie-ne in privat sau contacteaza-ne la numerele de telefon:

(0733) 507 026 – Ovidiu Domide, (0740) 032 431 – Nelu Nastor, (0749) 015 929 – Mihai Medieșan.”se anunță într-o postare a organizatorilor pe pagina NSM Motorsport.